Après l’augmentation constante des cas de COVID-19 à Mexico, le chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, Il a assuré que le feu épidémiologique actuellement en rouge, c’est-à-dire d’alerte de contagion maximale, restera dans la même position pour la semaine suivante.

«Nous sommes à un feu rouge au CDMX. Les hospitalisations continuent de croître mais nous sommes aussi sensibles à ce qui se passe et c’est pourquoi nous appelons à réactiver sans risquer », a affirmé le président de la capitale.

Pour sa part, Eduardo Clark Garcia, directeur général du gouvernement numérique de l’Agence numérique pour l’innovation publique (ADIP), a annoncé le schéma des personnes internées à ce jour dans la capitale.

Selon les graphiques qu’il a présentés lors de la conférence de presse de cet après-midi, il y a environ 7 112 personnes hospitalisées pour le moment.

Au cours de la dernière semaine 4464 personnes admises dans les principales cliniques de la capitale, c’est-à-dire un chiffre pris de vendredi dernier à ce jeudi 14 janvier.

«Le revenu se traduit entre 10 et 15 jours plus tard par une exposition au COVID-19, une symptomatologie légère puis des conditions plus graves. Nous pensons qu’ils sont liés à la semaine du 24 décembre au 1er janvier », a réitéré Clark García.

Concernant l’application du vaccin contre le coronavirus, il a affirmé qu’il y a plus de 75 000 personnes de la zone de santé qui ont reçu la dose.

À Mexico, il y a 37 502 personnes infectées et plus de 24 000 décès à ce jour.

En ce qui concerne les projections épidémiologiques, c’est-à-dire à quoi s’attendre ou ce qui peut arriver dans quelques semaines, une courbe des hospitalisations est prévue à la hausse, après les vacances de décembre et les vacances dans le pays.

«Dans ce cas, le scénario le plus élevé prévoit 10 250 lits occupés dans les semaines suivantes dans la vallée du Mexique. C’est en dessous de la capacité hospitalière que nous avons actuellement, qui est de 11 007. Cela nous laisse encore une certaine marge de manœuvre », a-t-il prévenu.

Malgré l’augmentation du nombre de personnes infectées dans la ville, Eduardo Clark a annoncé la réactivation de certaines activités au CDMX, mais sous des mesures de sécurité strictes.

Ce sont des activités qui présentent un moindre risque de contagion, puisqu’elles ont été approuvées par des scientifiques comme des espaces ouverts, qui doivent ajuster les horaires et la manière de fournir le service.

Quelles sont les activités?

* Services de restauration en plein air.

* Boutiques essentielles dans le centre historique et service de vitrines.

* Cours de sport ou gymnases dans des espaces ouverts.

Certains changements sont:

En ce sens, à partir de lundi prochain Le 18 janvier, les établissements pourront consommer sur les terrasses et les tables à l’extérieur jusqu’à 18h00. après cette période, le service sera à emporter, une décision qui a été prise en coordination avec le secteur de la restauration.

De plus, les tables doivent être placé en zig-zag et à une distance de 1,5 mètre entre eux et il ne peut y avoir plus de quatre personnes dans chacun.

Il est important de rappeler que le feu rouge a été décrété depuis décembre dans la capitale en raison du rebond des cas de coronavirus et du niveau de lits occupés dans les cliniques au Mexique.

