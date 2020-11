(Photo: . / Hilda Ríos)

Autorités de Puebla Oui Mexico ils ont exclu l’accès du public dans leur stade de football pour la phase de compétition actuelle du tournoi Apertura 2020.

La Ligue MX indiqué dans un communiqué de presse que les clubs participant à la phase finale ont «l’autorisation d’ouvrir les portes de leurs stades aux supporters, à condition qu’une série de directives soit respectée».

Ce qui précède implique avoir l’autorisation des autorités étatiques et municipales. De même, les protocoles déjà établis localement et par la ligue au retour des supporters doivent être respectés, alors qu’aucune propriété ne peut fonctionner avec une capacité supérieure à 50%.

“En plus du document préparé par Liga MX, chaque club doit appliquer son propre protocole compte tenu des particularités de son stade respectif et avec l’aval des autorités étatiques et municipales”, indique-t-il.

Le stade Akron recevra 6800 fans pour le match Amérique contre Chivas (Photo: Chivas)

À Jalisco, l’approbation a été donnée pour ouvrir les portes de la Stade d’Akron pour la rencontre entre l’Amérique et Chivas, avec une capacité de 15% (6 800 personnes).

Miguel Barbosa, Gouverneur de Puebla, a indiqué lors d’une conférence de presse que il n’y a pas de conditions pour qu’un match se déroule avec un public dans les tribunes et le climat de l’époque a été mis en évidence comme un facteur de risque.

“Il n’y a pas de match de foot demain avec des personnes présentes, je regrette que ça devrait être comme ça. Nous avions tout prêt pour que demain un jour pour aller voir Puebla, que les fans auraient pu aller au stade, au match avec des protocoles de sécurité, mais ça n’arrivera pas. Nous devons renforcer nos mesures de prévention, c’est ce que nous devons faire“, Il a mentionné.

De même, il a été souligné que la santé est la priorité et il a été mentionné qu’il y avait une augmentation des hospitalisations pour coronavirus. Selon les données locales, il a rapporté qu’au cours des dernières 24 heures, 87 cas positifs, cinq décès et 41 hospitalisés ont été signalés.

Miguel Barbosa a exclu la présence de fans au stade Cuauhtémoc (Photo: Twitter @ MBarbosaMX)

L’équipe de Puebla affrontera León ce mercredi, à 19h00, au stade Cuauhtémoc, le match aller correspondant aux quarts de finale de l’Apertura 2020.

Ricardo Cortés Alcala, directeur général de la promotion de la santé, a mentionné dans une interview avec ESPN que la recommandation pour les fans «est de dire que Ne pas aller».

“Mon obligation est de dire que le niveau de risque de l’état et dans lequel une personne est orange et dans le protocole il a été établi que le niveau orange se joue à huis clos. C’est une question de responsabilité partagée entre tous et vous devez prendre les meilleures décisions avec les meilleures informations disponibles », a-t-il déclaré.

L’accord entre la Liga MX et les autorités sanitaires fédérales visait à permettre l’accès au public si l’entité se trouvait sous un feu épidémiologique jaune ou vert. Dans le cas de Jalisco, il est en orange et Puebla est en jaune.

(Photo: . / José Méndez / Fichier)

Dans le cas de Puebla, il y avait l’intention d’autoriser le public au stade de football, mais la décision finale est que l’équipe continuera à jouer à huis clos face à la réémergence des cas de COVID-19.

Dans la Mexico La même décision est également maintenue de ne pas ouvrir les stades au public, ce qui inclut Azteca et l’Université Olympique, qui implique les équipes: Cruz Azul, Puma et l’Amérique.

“Les matchs du week-end de Liguilla au stade Azteca et à l’Université olympique se joueront à huis clos, afin de prévenir de nouvelles infections à Covid-19. Nous sommes dans une situation compliquée en raison de la pandémie et c’est une mesure conforme aux dispositions du chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, de prendre soin de la vie et de la santé des habitants de Mexico », a déclaré Manuel Negrete, maire de Coyoacán, pour Radio Formula.

Les matchs retour des équipes de la capitale se joueront du 28 au 29 novembre. Samedi à 21h06, au stade Azteca, le duel entre les Águilas et Chivas. Le dimanche 29 novembre, à 12h00 le duel entre Pumas et Pachuca, au Stade Olympique Universitaire et à 19h00 la rencontre entre Cruz Azul et Tigres, au stade Azteca.

