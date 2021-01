(Photo: Cuartoscuro)

De De janvier à novembre, 148.345 accidents de la route se sont produits à Mexico, selon la base de données du gouvernement de Mexico. Ce chiffre est le plus bas rapporté en 2014 à ce jour.

En comparant le nombre en fait avec la même période de 2019, lLa réduction des accidents est de 28,5% o 59 289 cas de moins ont été signalés par C5 dans la capitale du pays.

Il faudra rappeler que dans la capitale du pays, comme dans le reste des entités, des mesures visant à restreindre la mobilité des citoyens pendant trois mois, pour atténuer le nombre d’infections à coronavirus.

De la dernière semaine de mars à la troisième semaine d’avril, la réduction du trafic automobile a été de plus de 70% dans la capitale du pays. Ce qui s’est reflété dans les mois suivants ont enregistré le moins d’incidents de la route: mai (7 064), avril (8 001) et juin (10 414). En revanche, le plus grand nombre d’événements ont été signalés en février, janvier et mars, jusqu’à ce moment aucune restriction n’avait été mise en œuvre.

(Photo: Mario Jasso / Cuartoscuro)

Tandis que pour Novembre la réduction du trafic automobile était de 40% et, le mois dernier, 14854 accidents de la route ont été enregistrés, qui l’a placé comme le quatrième mois avec le plus de rapports à ce jour cette année. Par rapport aux données enregistrées annuellement, la plus forte proportion d’accidents est régulièrement signalée au cours des trois derniers mois de l’année.

Sur le nombre total de rapports routiers (qui comprend de janvier à novembre), le 46,8% était un accident sans personne blessé, tandis que 26,7% était un accident dans lequel une personne a été blessée et dans un cas sur 10, une personne a été écrasée.

Dans ce dernier domaine, dans le En 2019, 29441 cas ont été enregistrés et pour cette année il y a eu 16467 signalements, bien que comparés à ce qui s’est passé en 2018, les événements ont été pratiquement réduits.

D’autre part, la moitié des accidents surviennent le week-end (du vendredi au dimanche), tandis que la moindre incidence se produit les lundis et mardis.

(Photo: Armando Monroy / Cuartoscuro)

Les délégations où le plus d’accidents de la route se sont produits se trouvaient Iztapalapa (26 424), Gustavo A. Madero (15.103) et Cuauhtémoc (14 465) et le cas contraire se produit à Milpa Alta, avec seulement 889 cas en 11 mois.

La ville de Mexico est revenue au rouge au feu épidémiologique en raison de l’augmentation des cas de coronavirus depuis le 18 décembre dernier et selon les données du gouvernement fédéral, la mobilité a été réduite de 44% par rapport à celle rapportée en mars de cette année.

Selon les données de l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi), et362586 accidents de la circulation terrestre ont été enregistrés dans le pays en 2019, dont 10 673 à Mexico et dont 220 ont été classés comme accidents mortels, 2 197 non mortels et 8 256 seuls des dommages ont été signalés.

