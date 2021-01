Semovi a révélé comment renouveler le document. (Photo: Cuartocuro)

La nouvelle année 2021 arrivera chargée d’une série de changements et de modifications qui doivent être pris en compte pour que tout soit en ordre, tel est le cas de la permis de conduire, qui peut être renouvelé en ligne, et au milieu de cette pandémie de coronavirus qui continue d’affecter le pays.

Selon le ministère de la Mobilité (Semovi) du CDMX, à partir de l’année prochaine, le nouveau permis de conduire moto sera présenté, de sorte que le Congrès de la capitale analysera également les nouveaux coûts d’exploitation.

Quels seront les coûts?

* Le permis de type A, celui délivré par les conducteurs de voitures privées, coûtera 900 pesos.

* Le permis de type A1 est destiné aux motocyclistes et a un coût de 450 pesos.

* Le permis de type A2 est destiné aux automobilistes et motocyclistes et a un coût de 900 pesos.

La licence coûtera 900 pesos. (Photo: Cuartoscuro)

Les coûts ont été annoncés, après l’approbation du Code Fiscal par les députés, qui entrera en vigueur prochainement 1 janvier 2021.

En ce qui concerne la question du permis, il y a quelques jours, la municipalité a annoncé que les utilisateurs pourront désormais renouveler leur permis de conduire numériquement.

Avec l’aide de la technologie et face à la pandémie de coronavirus qui n’abandonne pas dans le pays, le gouvernement CDMX a créé l’application, pour empêcher les gens de partir et elle peut être utilisée avec la même validité que celle en plastique.

Il convient de noter que la procédure ne peut être effectuée que par ceux qui ont le plastique physique de leur licence de type A. Si vous avez besoin du document pour la première fois, il doit être en personne.

Quelles sont les étapes pour obtenir la version numérique?

* Le conducteur doit entrer dans l’application CDMX

* Accédez au module de portefeuille numérique et sélectionnez “ajouter des informations d’identification”

* Sélectionnez le permis de conduire

* Entrez le numéro de licence qui apparaît sur le plastique physique de la licence

* Le document numérique sera généré

La procédure est simple et peut être effectuée par les citoyens à condition qu’ils aient leur photo et leurs données complètes dans la base de données Semovi, sinon, ils seront avertis par un message et devront appliquer l’option de preuve temporaire pour circuler.

Certaines étapes doivent être suivies pour la validation. (Photo: spécial)

Que faire pour le valider?

* L’intéressé doit entrer dans l’application CDMX

* Accédez au module de portefeuille numérique et sélectionnez “Valider les informations d’identification”

* Sélectionnez le permis de conduire

* Scannez le code QR

* Les informations de licence seront affichées

Pour renouveler le document, les étapes suivantes doivent être suivies:

* L’utilisateur doit saisir la clé CDMX

* Placez CURP et RFC

*Numéro de licence

* Paiement des droits

Une fois payé, l’intéressé peut saisir la demande et enregistrer sa licence numérique.

Dans le cas des motos, le citoyen devra demander un rendez-vous, payer et se présenter au centre de service de trésorerie (CST).

Pour prendre rendez-vous au CST, vous devez avoir le CURP et le courriel à portée de main. Cliquez ici.

Ensuite, vous devez payer en entrant dans la page du format de paiement multiple du ministère des Finances, option de transit.

Les documents demandés lors de la participation au rendez-vous seront: une preuve de paiement, une pièce d’identité officielle et un justificatif de domicile.

Une fois le processus terminé, le document sera livré instantanément.

En attendant, il faut se rappeler que la nouvelle clé vérifiée est un compte unique qui permet d’accéder à diverses plates-formes du gouvernement CDMX via le même nom d’utilisateur et mot de passe. Avec lui, l’utilisateur pourra effectuer des opérations numériquement, qui ne nécessitent pas de normes de sécurité élevées et ouvrira un fichier avec les exigences essentielles qui leur permettent d’être effectuées.

