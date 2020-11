Planifiez avec Infobae pour savoir si votre quartier ou ville sera affecté par des pannes d’électricité / Photo: Pxhere

Afin de procéder à la maintenance de routine du réseau électrique, le Grupo de Energía de Bogotá a annoncé, via Codensa, des coupures de courant dans 22 quartiers des 988 que compte le district de la capitale pour vendredi d’octobre.

Pour la raison ci-dessus, Codensa demande à ses utilisateurs de ne pas laisser les appareils électriques connectés afin d’éviter une surcharge lors de la reprise du service, car la suspension de celui-ci pourrait être maintenue pendant quelques heures supplémentaires afin de garantir la fourniture du service pour le citoyenneté.

Ensuite, Infobae Colombie met à disposition de ses lecteurs la liste des quartiers impactés par les travaux d’entretien:

BOLIVAR CITY

Madelena, de la Calle 56 sud à la Calle 58 sud entre Carrera 62 et Carrera 67, de 13h00 à 18h30

FONTIBÓN

Santa Cecilia, de la Calle 25 à la Calle 27 entre la Carrera 85 à la Carrera 87, de 13h00 à 18h30

UP

Casablanca Suba Urbano, de la Calle 235 à la Calle 239 entre la Carrera 54 à la Carrera 73, de 8h30 à 17h00 3 villes de la capitale auront des coupes programmées par Codensa. Planifiez-vous avec Infobae Colombie. Photo: Département des communications

Il est à noter que les trois localités sont celles qui ont la densité de population la plus élevée dans le district de la capitale:

Ville de Ciudad Bolívar avec 733.859 habitants (avec les chiffres du recensement du district de 2017) et un âge moyen par habitant de 22 à 27 ans Localité de Fontibón: 413.734 habitants (avec les chiffres du recensement du district de 2017) et un âge moyen par habitant Habitant entre 34 et 37 ans, en plus de rencontrer de grandes étendues d’eau et la circulation des rivières Bogotá et Fucha, ainsi que la Quebrada San Antonio, entre autres, il est donc vital pour l’équilibre de la biodiversité de la capitale. Suba Localisation: avec 1282978 habitants (avec les chiffres du recensement de district de 2017), dont la tranche d’âge se situe entre 30 et 37 ans, est composé de secteurs industriels, commerciaux et résidentiels, s’étend dans le nord de la ville et est considéré comme le plus peuplé du district.

Codensa invite les utilisateurs à activer les notifications sur les réseaux sociaux, ou à rester à jour sur des portails tels qu’Infobae, et à être au courant des actualités via des médias tels que la radio ou la télévision. Signalez votre préoccupation ou suggestion à la ligne téléphonique 115.

En tant que service à la communauté, l’entreprise informe qu’il est important de planifier les activités pour que les coupures n’affectent pas leurs plans quotidiens, au cas où leur quartier serait affecté par l’entretien; suggère aussi évitez d’acheter des denrées périssables ou des articles qui nécessitent une réfrigération, afin qu’il n’y ait aucun dommage ou préjudice qui affecte votre santé. Codensa vous rappelle l’importance de faciliter l’accès du personnel technique aux bâtiments, complexes et unités résidentielles. Gardez à l’esprit que les travaux peuvent être annulés ou modifiés, en fonction des conditions météorologiques, par exemple la pluie et les orages, qui mettent en danger l’intégrité du personnel technique de l’entreprise.

Informations de service par Infobae Colombie pour la capitale.

