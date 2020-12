15 minutes. Le président élu des États-Unis (USA), Joe Biden, a demandé aux Américains de porter un masque pendant les 100 premiers jours de son mandat, qui débutera le 20 janvier.

“Seulement 100 jours de masque, pas pour toujours. 100 jours et je pense que nous verrons une réduction significative de la pandémie), a déclaré Biden lors d’une interview avec CNN qui sera diffusée ce soir, mais dont le réseau a avancé des résumés.

La mesure annoncée par Biden ne signifiera pas un grand changement par rapport au gouvernement actuel de Donald Trump, qui, malgré le lancement de messages contradictoires, a également demandé aux Américains de porter un masque.

Le nouveau président a assuré que dans les installations fédérales ou dans les moyens de transport interétatiques tels que les avions ou les bus, l’utilisation du masque sera obligatoire. Cependant, un ordre plus large restera entre les mains des gouvernements locaux.

Les anciens présidents et le vaccin COVID

Au cours de l’entretien, Biden a également promis de se faire vacciner et de le faire en public lorsque l’épidémiologiste en chef de la Maison Blanche, Anthony Fauci, a annoncé qu’il était sans danger. Cette position a également été adoptée par les trois derniers anciens présidents: Barack Obama (2009-2017), George W. Bush (2001-2009) et Bill Clinton (1993-2001).

“Je pense que mes trois prédécesseurs ont établi le plan de ce qui doit être fait, en disant, une fois que c’est déclaré sûr … Alors évidemment, nous l’obtiendrons et il est important de le communiquer au peuple américain”, a-t-il déclaré.

“C’est le moment où je vais aller devant le public (pour obtenir le vaccin). Les gens ont perdu confiance dans la capacité du vaccin à fonctionner. Les chiffres sont incroyablement bas et ce que font le président et le vice-président important », a-t-il ajouté.

Lorsque les 100 premiers jours de l’administration de Biden seront terminés, à la fin du mois d’avril, on s’attend à ce que la production et la distribution des vaccins soient largement étendues et que la plupart des Américains qui souhaitent avoir pu se faire vacciner.

Sur Fauci, Biden a confirmé dans l’interview qu’il avait proposé de continuer à la Maison Blanche en tant que conseiller médical en chef et dans le groupe de travail contre le COVID-19.

Les États-Unis sont le pays au monde le plus durement touché par la pandémie avec 275 550 décès confirmés et plus de 14 millions d’infections, selon un décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.