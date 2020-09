Sebastian Estevanez

Il y a un peu plus de deux semaines, Sebastian Estevanez Il a subi un terrible accident domestique, en essayant d’allumer un feu de joie, une bouteille d’alcool a explosé dans ses mains. « Tout a été très rapide, immédiatement mon visage et mon cou ont pris feu », a déclaré l’acteur Télé-exposition après avoir été assisté par des médecins, en précisant que le pire était passé.

Mais la vérité est que, à partir de ce moment, Sébastien n’avait plus utilisé ses réseaux sociaux, ce qui préoccupait beaucoup ses followers. C’est pourquoi, jeudi après-midi, il a décidé de poster sur son compte Instagram pour raconter comment sa convalescence se poursuivait. « Salut! Je remercie ma famille, mes amis et ceux qui m’ont envoyé des messages et m’ont appelé au téléphone au l’un des moments les plus difficiles de ma vie», A commencé à dire l’acteur.

Et il a poursuivi en expliquant exactement ce qui lui était arrivé: « J’ai eu un accident domestique il y a 18 jours dans lequel une canette d’alcool a explosé lorsque je voulais allumer le feu. Mon visage, mon cou et ma main ont pris feu. Heureusement, rien n’est arrivé à mes enfants ou à Ivana et je m’améliore chaque jour».

Estevanez, qui pendant cette période était pris en charge par un médecin Gustavo Sampietro, a remercié le médecin qui « était tous les jours » à ses côtés. ET Il a célébré que, pendant deux jours, il n’avait plus besoin de prendre d’antibiotiques ou d’analgésiques.

Dès le premier instant, Sebastián était clair que son insouciance aurait pu générer une tragédie. Et donc son grand soulagement était de savoir que sa femme, Ivana Saccani, et leurs trois enfants, Francesca, Benicio et Valentino, ils n’ont subi aucun dommage. Cependant, l’acteur ne peut s’empêcher de regretter ce qui s’est passé.

« Le bois de chauffage était humide. Et comme je n’ai pas tenu, j’ai envoyé la merde hors de l’utilisation de l’alcool»Avait dit Estevanez. Immédiatement, le jerrycan dans sa main a explosé, provoquant de graves brûlures. À cette époque, sa femme était chargée d’appeler une ambulance, car l’acteur souffrait d’une douleur atroce. Et les médecins qui sont venus chez lui étaient chargés de pratiquer les premières cures.

Cependant, Sebastián devra effectuer un long traitement avec des crèmes régénérantes, pour tenter de récupérer les zones touchées de sa peau. Car, si sa santé n’est plus en danger, pour un acteur la question esthétique est fondamentale. Et plus encore, pour celui qui, comme lui, joue généralement le rôle de connard.

Avant même la déclaration du pademic coronavirus, Estevanez travaillait sur le strip Separadas, d’El Trece, où il jouait Miguel Cardozo, le personnage tombé amoureux de la veuve Clara Rivero, joué par Monica Antonópulus. Et leur histoire d’amour avait commencé à démarrer lorsque, sur ordre de l’Association argentine des acteurs, les enregistrements furent suspendus, ce que Pol-ka décida plus tard de mettre fin.

Depuis, Sébastien s’est réfugié chez lui, d’où il partageait ses moments familiaux à travers ses réseaux sociaux. Cependant, dans un effort pour vouloir profiter de la chaleur du feu avec ses proches, il a fait un oubli qui inquiétait tous ses proches. Et c’est pourquoi, aujourd’hui, il essaie de leur apporter la tranquillité d’esprit en leur assurant que chaque jour est un peu mieux.

