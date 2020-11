Photographie fournie aujourd’hui par l’armée nationale colombienne qui montre le lieu où un glissement de terrain s’est produit en raison de fortes pluies sur la route Uramita-Dabeiba, à Antioquia (Colombie). . / Armée nationale de Colombie

Les fortes pluies dans le pays ne donneront pas de trêve avant la mi-décembre; au contraire, ils auront tendance à s’accentuer entre la seconde quinzaine de novembre et la première quinzaine de décembre. Cela a été confirmé par l’Institut d’études d’hydrologie, de météorologie et d’environnement (Ideam) qui, au cours de la semaine dernière, a recommandé une extrême prudence dans les populations des Caraïbes colombiennes et même dans les départements de la région centrale.

Ce 15 novembre, en particulier, l’attention se concentre sur Carthagène, la capitale de Bolívar, inondée de 70% et avec plus de 155 000 victimes à la suite des pluies des 13 et 14 novembre. Les yeux sont également sur les îles de San Andrés et Providencia, la tempête Iota dans les Caraïbes étant devenue un ouragan de catégorie 1, et, selon Ideam, la nuit, il pourrait atteindre le numéro 3, 5 étant le plus élevé.

«Un ouragan de catégorie 3, avec des vents jusqu’à 178 km / h, pourrait générer des ondes de tempête et des précipitations. Les vagues peuvent atteindre jusqu’à 4 mètres de haut », ont-ils dit dans l’Ideam à ce sujet.

Mais le souci de la soirée-nuit de ce 15 novembre et de la matinée du 16 ne concerne pas que San Andrés et Providencia. Dans sa dernière déclaration, l’Ideam a suggéré “Faites particulièrement attention dans les zones de forte pente situées au pied des collines de la Sierra Nevada de Santa Marta, La Guajira, au nord de César et Magdalena”, bien que la recommandation s’étend aux départements du sud, tels que Caquetá et Putumayo.

La possibilité d’augmentations soudaines, dont des cas ont été enregistrés à Chocó ce week-end, des glissements de terrain, comme ceux qui se sont produits à Santander ces derniers jours, continueront de se produire. Il en sera de même des orages et des vents violents, qui peuvent se transformer en coup de vent.

(@ Jodarome89)

“La deuxième saison des pluies de l’année a eu tendance à s’accentuer ces derniers jours principalement avec le passage des vagues tropicales, qui sont devenues les ouragans Eta et Iota, qui ont favorisé l’augmentation des précipitations dans divers secteurs du territoire colombien », ont assuré les experts d’Ideam.

Dans le cas de Cundinamarca et de la capitale du pays, l’alerte pour la saison hivernale est en orange, en raison de l’augmentation des niveaux du fleuve Bogotá. Dans le bassin supérieur, les communes qui peuvent être touchées sont Chía, Cota et Suesca, tandis que dans le bassin inférieur, l’alerte concerne Mesitas, Apulo, San Antonio del Tequendama, Girardot et Anolaima, selon la Société autonome régionale de Cundinamarca (RCA).

À Bogotá, l’Institut de district des risques et du changement climatique (Idiger) est conscient de ce qui peut arriver en cas d’augmentation éventuelle des rivières Salitre ou Juan Amarillo, San Francisco, Fucha, Tunjuelo et Balsillas, affluents de la rivière Bogotá.