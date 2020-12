(Photo: Gouvernement CDMX)

La chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, a réitéré une fois de plus qu’elle n’exclut pas la possibilité de mettre en place un feu rouge à Mexico en raison de l’avance accélérée du COVID-19; cependant, continue de miser sur la responsabilité de la citoyenneté de prendre toutes les mesures sanitaires pour que cela ne se produise pas.

“Si nécessaire, nous prendrons plus de mesuresMais sans la participation des citoyens, absolument rien ne peut être réalisé. (…) Ce n’est pas la même chose de fermer toutes les activités que la première option en avril, d’attendre d’avoir différentes actions que nous pouvons faire pour pouvoir fermer d’autres activités. Parce que? parce que Ce n’est pas la même situation pour les familles en avril qu’aujourd’hui», A expliqué le président.

«Notre politique a toujours été une politique d’une grande sensibilité sociale à ce qui se passe et vers où nous allons. Si nous devons entrer dans un tel programme, nous le ferons, mais s’il y a encore des réunions ou des fêtes dans une cave de 100 personnes, car les infections continueront“, Il ajouta.

Il est à noter que l’entité la plus durement touchée par le virus est Mexico. Cependant, le gouvernement de la capitale a refusé de déclarer un feu rouge pour COVID-19, essayer de rester orange le plus longtemps possible.

Le responsable a reconnu que la pandémie a causé un impact sérieux sur l’économie et la période des fêtes est très importante pour les familles qui dépendent du commerce, alors Il cherche à éviter une fermeture totale des entreprises qui pourrait signifier un impact plus critique à l’économie.

Et il ne faut pas oublier qu’au premier plus haut pic de l’épidémie, lorsque la capitale du pays était en rouge et que tous les magasins étaient fermés, au moins 325000 emplois ont été perdus, dont selon Sheinbaum, 40 000 formels ont été récupérés, principalement dans la construction, les services et le commerce.

Le président de la capitale a lancé différents appels aux habitants de la capitale pour qu’ils se conforment aux mesures sanitaires et à l’isolement requis, en mettant en œuvre différentes campagnes dans la ville; cependant, les rapports de rassemblements et fêtes clandestins, les taches rouges de contagion.

Au cours de sa conférence de presse habituelle, il l’a souligné une fois de plus, rappelant paroles de médecins qui étaient présents au rapport COVID-19 d’hier soir.

«S’ils sont là au pied du canyon avec le slogan de ‘on ne peut pas se fatiguer«Eh bien, nous, citoyens, devons être au même niveau de responsabilité que les médecins de notre ville».

«’Si les médecins mettent tout de nous-mêmes et que nous ne sommes pas fatigués, Nous demandons à la population de ne pas se fatiguer ». Si les médecins donnent tout d’eux-mêmes, la population doit aussi le faire », a déclaré le président et a passé au crible le fragment de la conférence de l’après-midi.

À l’heure actuelle, la capitale du pays compte 269 226 cas cumulés, 19 233 décès et 31 716: 4 896 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures.

Alors que les hospitalisations s’élèvent déjà à 4 732: 3 654 personnes en lits généraux et 1 078 en lits avec ventilateurs mécaniques.

