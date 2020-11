(Photo: Twitter @ AF Federalista)

Les gouverneurs membres de la Alliance fédéraliste ils ont demandé aux députés de rejeter les coupes qui ont été imposées aux différents États et municipalités de la République pour la discussion de la Projet de budget de dépenses fédérales (PPEF) 2021, qui commence ce mardi 10 novembre.

Par le biais d’une déclaration commune, les 10 dirigeants ont demandé «donner la priorité au bien-être de ses concitoyens pour sur les différences idéologiques et concentrez-vous sur votre devoir en tant que les représentants politiques sur les agendas partisans», En plus de mentionner le les effets néfastes de la pandémie sur l’économie de chacune de ses entités.

Les membres de ce groupe ont également souligné que n’ont pas reçu un soutien extraordinaire des autorités fédérales assister au urgence sanitaire, qui a infecté 972 785 Mexicains et est sur le point de ajouter 100000 personnes décédées.

En revanche, ils ont assuré que leur position sur le projet de budget n’a pas de “calculs électoraux” cela n’a pas non plus été un processus fortuit, car «il fait partie d’une série de actions – réactions avant chaque trébuchement donné par des politiciens de caractère pouvoir et ressources unilatéraux et centralisateurs».

En ce sens, ils ont souligné le fait que depuis le vendredi 6 novembre, ils ont assisté à la Chambre des Députés, avec la fin de soumettre votre proposition de budget de dépenses, dans lequel ils ont indiqué un cadre qui, de leur point de vue, était “Juste et solidaire”. A part ça en lui un groupe d’experts a travaillé et je respecterais les montants de avoirs fédéraux à tous les états et municipalités du pays.

“Notre plainte concernant le budget pas le produit d’une crise de colère politique, et ne cherche qu’à alerter sur les risques pour la santé, la sécurité et le bien-être de millions de Mexicains. On ne peut pas se permettre risquer les progrès réalisés au cours des décennies de sueur nationale dans une option budgétaire pas suffisamment analysée et consensuelle », ont-ils écrit.

Enfin, ils ont souligné que leurs demandes ne devraient pas être considérées comme “charme”, car ils ont fait valoir que les législateurs doivent adhérer à ce qui profite aux citoyens, ce qui représente le «devoir suprême enraciné dans notre démocratie représentative et unité fédéraliste».

Depuis son apparition il y a quelques semaines, les membres de la Alliance fédéraliste ils ont souscrit que vérifier le schéma de distribution dans la coordination fiscale, aussi appelé “Pacte fiscal”, ceci avec l’intention que “Aucun État du pays ne peut recevoir moins de ressources en termes réels qu’en 2020”.

Les moyens fournis par la fédération aux États, ont-ils expliqué à plusieurs reprises, permettront répondre aux besoins prioritaires de la population dans des domaines tels que la santé, la sécurité, l’éducation et les infrastructures et promouvoir réactivation économique nationale.

Ils ont également demandé le création d’un fonds de ressources pour faire face à la pandémie en 2021, car en raison de ses combats en 2020, ses finances ont été réduites.

En revanche, la Commission du budget et des comptes publics de la Chambre des députés a proposé une réallocation de 2407 millions de pesos du PPEF 2021, des ressources qui proviendraient principalement coupes à la magistrature et à l’Institut national électoral (INE) pour les réaffecter aux programmes sociaux de López Obrador.

La proposition de la Commission est que 1 754 millions de pesos sont alloués au programme de sécurité des personnes âgées Oui Pension pour personnes handicapées permanentes. Le reste serait pour le Commission nationale de l’eau (Conagua) et le fonds de contribution pour la paie scolaire et les dépenses de fonctionnement.

