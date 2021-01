Pedro a 42 ans et vient de vaincre le cancer (Photo: Twitter / @ mijisoficial)

Pedro César Carrizales Becerra, mieux connu dans le monde de la politique comme Les Mijis, veut cesser d’être député de San Luis Potosí pour devenir député fédéral par l’entité.

Et c’est que ce jeudi après-midi, le législateur local sans parti, a partagé sur son compte Twitter un message où signalé votre inscription pour ledit poste auprès du Mouvement national de régénération (Brunette), qu’il accompagnait d’une photographie.

Bande, je me suis inscrit pour être député fédéral

Selon Les Mijis, votre désir de faire partie du Congrès de l’Union pour l’Assemblée législative de LXV, cela n’a rien à voir avec «un os», ce qui dans le dictionnaire de la politique mexicaine signifie «une fonction publique bien rémunérée».

«El Mijis» a critiqué sévèrement Morena (Photo: Twitter / @ mijisoficial)

Non, ce n’est pas l’os!; Ils me connaissent, ils savent quels problèmes je défends, que je vais même dans la cuisine pour lutter pour les droits, pour que la différence se fasse sentir dans la rue

“On ne critique pas sans contribuer, ni on ne propose sans agir!”, A-t-il conclu dans son tweet.

Ce qui précède n’est pas une surprise. Il est à noter que fin 2020, lors d’une diffusion en direct sur ses réseaux sociaux où il a rencontré le leader national de Morena, Mario Delgado, le potosino était compromis à la demande de Delgado de rechercher le conseil fédéral et de cette plateforme défendre les droits des “gang kids” (jeunes membres de gangs).

Et c’est qu’il a également été président de la Commission des droits de l’homme, de l’égalité et du genre du Congrès de l’État de San Luis Potosí d’où il a promu sans succès la dépénalisation de l’avortement, aussi bien que droits de la communauté gay de Potosí.

L’objectif de “El Mijis” est d’atteindre le Congrès avec des propositions axées sur les “jeunes exclus” (Photo: Archive)

Sa décision de continuer comme député fédéral de Morena a généré des opinions partagées parmi les utilisateurs du réseau social, où le fonctionnaire est très actif; même pour critiquer les politiques de Morena et actions de ses membres:

«N’en aviez-vous pas assez de la politique? Avez-vous déjà le prix? Avez-vous manqué de laine? »,« J’aime ce représentant »,« Quel dommage que vous optiez pour ce jeu qui fait tant de dégâts au pays en ce moment »,« Mijis pourrait être un contrepoids sur le banc des brunes » , étaient certains commentaires a propos.

Dans Juillet 2020, deux ans après être devenu député local indépendant, Les Mijis a noté sur son compte Twitter que il en avait assez de la politique et que derrière un bureau il ne changerait rien, il a donc préféré parcourir le pays à vélo.

Je n’ai pas l’intention de continuer en tant que député. J’en ai marre de la politique, j’en ai marre des accords corrompus. Je crois que la politique ne se fait pas derrière le bureau, elle se fait dans la vraie vie. J’ai l’intention de voyager, discuter, voyager au Mexique à vélo parce que je veux voyager dans le vrai Mexique. Le Mexique des disparus, le Mexique des meurtres, le Mexique des fémicides. Et je veux montrer que tu peux faire un Mexique plus frais

Dès son plus jeune âge, il a été initié au monde des gangs de San Luis Potosí, dans lequel il est devenu accro à la drogue et à l’alcool, comme il l’admet lui-même (Photo: File)

Ce qui précède a affecté sa performance en tant que législateur de San Luis Potosí. Selon le Congrès d’État, Les Mijis est l’adjoint avec le plus d’absences dans les séances, qu’il attribuait à ses différents voyages à travers les États de la République et pour s’occuper des problèmes de santé.

Dans Octobre 2020, Carrizales Becerra a révélé qu’il avait passé un an dans le combattre le cancer de la prostate qu’il a été détecté à un niveau avancé, pour lequel il avait déjà subi deux chirurgies qui se sont bien déroulées et qu’il ne reste plus qu’un traitement de chimiothérapie.

«Eh bien, la vérité est que je suis un lâche parce que cela m’a surpris et que je ne voulais pas causer de douleur à ma famille, je l’ai gardé pour moi. Je suis allé vérifier, ils ont fait des tests et c’est là qu’ils ont détecté que j’étais déjà avancé. En fin de compte, en ce moment, les gens que j’aime sont avec moi, ce sont eux qui me motivent, mon quartier, mon peuple », a-t-il expliqué à Milenio TV.

«Tout se passe selon les plans des médecins et de Dieu», a-t-il déclaré.

