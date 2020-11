Dans les dernières heures, le Hôtel Zulum Beach Club, situé dans la ville paradisiaque de Tulum, à Quintana Roo, a circulé dans réseaux sociaux, mais pas pour le confort de ses installations ou la qualité de service, mais pour la maltraitance des animaux.

Et est-ce que plusieurs internautes se sont joints à dénoncer et exposer qu’est-ce que dit refuge faire sauter un âne de nom “Sancho” pour lui divertissement des visiteurs.

Dans les images diffusées sur les réseaux sociaux, il est considéré comme des touristes nationaux et étrangers Ils donnent à l’animal à boire avec des boissons gazeuses, des bières et même des cocktails comme des margaritas. On le voit même dans photos publicitaires de ce centre d’hébergement et même ils ont ouvert leur compte Instagram.

Cela ne vaut pas la peine de le saouler pour le plaisir, il n’est pas un bouffon et l’alcool lui fait aussi mal

Les visiteurs profitent de l’animal pour prendre des photos avec lui (Photo: Instagram / zulum.tulum) (Photo: Facebook / Ricardo Pimentel Cordero)

Il est à noter que dans le section opinions du même hôtel, ils existaient déjà plaintes des visiteurs qui ont vu le Mauvaises conditions dans lequel ils ont l’âne:

«Il y a quelques années, j’étais là-bas et le burrito a marché sur du verre… le fait est qu’il n’arrêtait pas de crier et de marcher partout, de la plage à la rue, et personne pendant les heures où nous étions là n’est venu le soigner. Nous l’avons mentionné aux réceptionnistes et ils ne savaient pas quoi dire et ont seulement mentionné que ce n’était pas le leur. “

“J’espère qu’ils s’occuperont de Sancho et ne l’exposez pas à l’exploitation».

En apprenant ce fait, le personnel du Sanctuaire du pays des animaux, il a envoyé un messages à l’hôtel pour demander que le burrito soit livré, afin qu’il ait un vie digne puisque dans cet endroit ils ont sauvé un autre animal de la même espèce, qui a également souffert des abus de ses propriétaires.

L’hôtel avait déjà plusieurs plaintes et les autorités étaient au courant de l’affaire (Photo: Facebook / Ricardo Pimentel Cordero) (Photo: Instagram / zulum.tulum)

“Aidez-moi à écrire de la manière la plus respectueuse possible aux propriétaires de l’hôtel pour qu’ils aient pitié de ce petit âne et lui permettent de venir vivre en Tierra de Animales, en compagnie d’Einstein, un autre âne sauvé. Aussi pour que ce message parvienne aux autorités compétentes, au cas où elles ne voudraient pas l’apporter, au moins pour qu’on sache qu’il y a plusieurs lois qui sont violées »a publié l’activiste Ricardo Pimentel.

Dans un entretien avec Diario de Yucatán, l’association a noté qu’il existe plainte et ils ont demandé le sauvetage des animaux, mais selon les “autorités” quand elles viennent inspecter le lieu, l’animal n’est pas, donc peut-être ils le cachent pour ne pas le livrer.

Cependant, Enrique Rodriguez Luna, Le secrétaire général du conseil municipal de Tulum a annoncé qu’une visite d’inspection sur cette affaire était déjà prévue.

Selon le sanctuaire Tierra de Animales, ce n’est pas la première fois que l’hôtel utilise un âne à des fins de divertissement (Photo: Facebook / Ricardo Pimentel Cordero)

«Dès que nous avons eu connaissance de cet abus, le directeur de l’écologie de la municipalité de Tulum a accepté de se rendre sur les lieux des événements pour compiler un dossier, et dans la mesure qui correspond au conseil municipal, nous signalerons les abus d’animaux, mais en intégrant un dossier pour déposer les plaintes correspondantes auprès de toutes les instances de l’État », a-t-il précisé.

Jusqu’à présent, l’hôtel n’a pas commenté la question, bien qu’il ait a supprimé certains messages de l’âne.

Il est à noter que le Loi sur la protection et le bien-être des animaux du Quintana Roo, établit des sanctions et des amendes contre ceux qui priver de lumière, de nourriture, d’eau, d’espace et de logement convenable qui pourraient nuire à l’intégrité physique d’un animal; et que faire l’ingestion de boissons alcoolisées pour un animal ou la fourniture de médicaments à des fins de recherche thérapeutique ou scientifique.

