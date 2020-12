Pyramide du Soleil (Photo: inah.gob.mx)

Il est connu que Teotihuacan il avait un certain contrôle hégémonique politique et économique sur une bonne partie de la région mésoaméricaine. Pendant longtemps, l’idée la plus partagée par les historiens a soutenu que la croissance politique et l’expansion dans les régions occidentales avaient été réalisées à la manière de «un balayeur militaire».

Cependant, de nouvelles études menées par le chercheur au Centre de l’Institut national d’archéologie et d’histoire (INAH) de Querétaro, Fiorella Fenoglio Limón, et le directeur du projet Tlalocan de la zone archéologique de Teotihuacan, Sergio Gómez Chávez, semblent indiquer qu’en réalité cette hégémonie a été maintenue à à partir de relations commerciales et non de la guerre.

Lorsque les Espagnols ont conquis l’espace (habité par un groupe de peuples ethniquement et linguistiquement divers) qui est aujourd’hui connu sous le nom de Mexique, ils ont pillé les villes et détruit les villes. Sur les ruines des grands édifices mésoaméricains, les fondations des nouvelles villes coloniales ont été érigées. Ils ont délibérément cherché à détruire les visions du monde mésoaméricaines et, pour y parvenir, ils ont brûlé tous les codex et les documents écrits autochtones qui sont tombés entre leurs mains.

L’une des conséquences de ceci est que la grande majorité du passé mésoaméricain nous est inconnue. Les historiens les plus savants de l’époque ont eu des débats animés sur la nature politique et économique des cultures autochtones.

Cette nouvelle information, qui rompt avec les paradigmes historiographiques, a été exposée de manière virtuelle dans le V Colloque d’archéologie du Michoacán et de ses régions voisines, l’existence de diasporas commerciales financées par les élites moyennes de l’ancienne métropole a été exposée.

L’archéologue susmentionnée a déclaré qu’elle était convaincue que << la politique étrangère des Teotihuacanos était basée sur des territoires discontinus, c'est-à-dire ils ne se sont pas répandus comme une grande tache de conquête, mais auraient créé des diasporas de leur métropole dans les régions commerciales qui les intéressaient le plus ».

Les enquêtes prouvent qu’il y avait des diasporas, c’est-à-dire des groupes d’habitants de Teotihuacan, qui vivaient dans les métropoles d’autres cultures qui étaient de leur intérêt économique. Ceux-ci étaient financés par les élites économiques et leur fonction consistait à arbitrer les échanges entre les peuples. Ces diasporas vivaient dans des quartiers spécifiques de métropoles étrangères. Les bâtiments qu’ils habitaient avaient des caractéristiques architecturales typiques de Teotihuacan et différentes de celles de la métropole dans laquelle ils se trouvaient.

L’influence culturelle entre Teotihuacan et les autres métropoles de la région n’était pas unilatérale. Cela faisait partie d’une relation d’échange réciproque. Lors de fouilles effectuées dans divers secteurs du site également connu sous le nom de “Cité des Dieux”, des tombes funéraires ont été identifiées dont les caractéristiques ne correspondent pas aux caractéristiques traditionnelles de cette civilisation, mais sont le produit de l’influence d’autres peuples.

Gros plan d’un glyphe identifié comme la représentation de profil du dieu de la tempête Teotihuacán trouvé sur le sol de la Plaza de los Glifos à La Ventilla, dans les anciennes ruines de Teotihuacán, Mexique, 7 novembre 2019. REUTERS / Gustavo Graf

Les découvertes archéologiques qui ont mis en évidence ce changement important des paradigmes historiques consistent en ce que des fragments de céramique de différentes tailles ont été trouvés dans cinq sites archéologiques, dans lesquels il y avait une influence politique et commerciale de Teotihuacan, ces anciennes métropoles sont dans ce qui est actuellement connu : El Rosario, Peñitas, La Negreta, San Bartolo Agua Caliente et Santa María del Refugio.

Soulignant l’importance économique et politique de l’Orient mésoaméricain, l’archéologue Gómez Chávez a commenté: «À l’époque préhispanique, l’Occident aurait dû être une source importante de ressources. C’est pourquoi nous maintenons une approche économique, et nous différons de ceux qui soutiennent que l’intérêt de Teotihuacan pour la région a cherché une imposition idéologique sur elle. “

