En 1665, le scientifique britannique Robert Hooke a publié son livre Micrographia: ou quelques descriptions physiologiques de corps minuscules faits avec des lunettes grossissantes avec des observations et des enquêtes. Ce fut l’une des premières œuvres scientifiques à illustrer des plantes, des insectes et des animaux à travers l’objectif d’un microscope. Dans le livre, Hooke a écrit:

Car les limites auxquelles nos pensées sont confinées sont petites par rapport à la vaste étendue de la Nature elle-même; certaines parties sont trop vastes pour être comprises et d’autres trop peu pour être perçues. Et de là il doit découler que, n’ayant pas une pleine sensation de l’Objet, nous devons être très boiteux et imparfaits dans nos conceptions à son sujet, et dans toutes les propositions que nous construisons dessus; c’est pourquoi nous prenons souvent l’ombre des choses pour la substance, les petites apparences pour les bonnes similitudes, les similitudes pour les définitions; et même beaucoup de celles-ci, que nous pensons être les définitions les plus solides, sont plutôt des expressions de nos propres appréhensions erronées que de la vraie nature des choses elles-mêmes.

Aujourd’hui, nous essayons toujours d’élargir les limites de nos pensées confinées, en particulier lorsqu’il s’agit de choses qui sont si petites qu’elles sont invisibles à nos yeux. Mais Hooke aurait à peine pu imaginer capturer un mouvement tumultueux dans les mondes microscopiques qu’il voyait à travers son objectif. C’est ce que les concurrents de Nikon Small World in Motion ont tous accompli, 355 ans plus tard.

Les microgouttelettes fusionnent en une floraison en forme de champignon, visible lorsque la séquence est ralentie 200 fois. Une rivière de cytoplasme coule à travers les cellules d’oignon. La colonne vertébrale d’un poisson zèbre se matérialise à partir d’une bouillie de cellules tumbling. Le mélanome danse comme s’il était poussé par une musique folle et destructrice. Dans toutes les entrées gagnantes et remarquables, la vie autrefois invisible et son mouvement sont pleinement exposés.

Le concours annuel, qui en est maintenant à sa 10e année, est le produit technologique du concours de microphotographie du fabricant d’appareil photo, Small World, vieux de près d’un demi-siècle. À mesure que l’imagerie a évolué, notre capacité à capturer le monde microscopique en mouvement plutôt que simplement mort et fixé sur une fine feuille de verre a évolué.

«Les vidéos sont des outils très puissants», déclare Dylan Burnette, l’un des juges du concours et professeur adjoint de biologie cellulaire et développementale à l’Université Vanderbilt. «Lorsque vous pouvez prendre une belle image et intriguer suffisamment quelqu’un pour penser à cette image et poser des questions sur cette image, cela lance un dialogue qui est très précieux.»