La société colombienne Ecopetrol a rapporté, ce mercredi 27 janvier, qu’elle avait présenté une offre non contraignante d’acquérir la participation que la Nation détient dans la société multinationale Interconectado Eléctrica (ISA), qui équivaut à 51,4% des actions en circulation.

Selon la compagnie pétrolière d’État, cette décision correspond à l’intention d’avancer dans la transformation pour devenir la société énergétique globale du pays «avec pour objectif de faire face aux défis de l’environnement et de la transition énergétique».

“Cette décision répond à la stratégie du Groupe Ecopetrol qui vise à renforcer son leadership dans la chaîne des hydrocarbures sur le continent américain, tout en accélérant sa transition énergétique”, a indiqué la société.

Ecopetrol a souligné que cela se ferait à travers un «plan ambitieux» de croissance des sources renouvelables, de réduction des émissions, de production accrue de gaz naturel et de participation dans d’autres domaines énergétiques, y compris le transport, tous liés à la convergence des technologies et à la transformation numérique.

À son tour, la société a indiqué que cet investissement dans ISA signifierait un positionnement de l’entreprise pour poursuivre la décarbonisation, tandis qu’Ecopetrol bénéficierait «d’actifs d’infrastructure énergétique de classe mondiale» qui représenteraient «un flux de revenus matériel dans les entreprises à faibles émissions».

En ce sens, il a souligné dans la déclaration que «la transaction a un grand potentiel pour générer une valeur ajoutée à la demande croissante d’énergie et à l’incorporation de nouvelles sources renouvelables qui doivent être connectées aux utilisateurs finaux, ainsi qu’à l’augmentation attendue. en électrification énergétique “.

D’autre part, Ecopetrol a souligné que ISA se distingue par ses résultats opérationnels et financiers, ainsi que par son positionnement au Pérou, au Chili, au Brésil et en Colombie dans le transport d’électricité, Pour cette raison, a-t-il soutenu, il continuerait avec le plan de croissance présenté par la société énergétique.

“L’opération contribuerait à la relance économique du pays et représenterait une opportunité pour les actionnaires en disposant d’un conglomérat énergétique unique en Amérique, avec une plus grande capacité à générer de la valeur grâce à la complémentarité de ses métiers et à sa présence géographique”, a assuré Ecopetrol.

De même, la société d’État a indiqué qu’à travers cette acquisition Elle serait renforcée car elle permettrait d’obtenir un plus grand nombre de revenus stables et prévisibles à long terme, dans la mesure où «l’exposition à la volatilité» du coût du pétrole est minimisée.

De même, la Nation continuerait à gérer les deux sociétés à travers une participation à Ecopetrol d’au moins 80%.

“La transformation serait financée par un plan qui comprend une nouvelle capitalisation d’Ecopetrol par l’émission d’actions, de ressources propres et d’autres plans de financement disponibles, y compris la cession d’actifs non stratégiques”, a déclaré la société.

Selon Ecopetrol, ce nouveau numéro Elle renforcerait le marché local des capitaux en pouvant devenir le «plus grand de l’histoire» du pays, tandis que la structuration financière des opérations serait en relation avec l’endettement de l’entreprise avec l’investissement de celle-ci.

Cette opération serait établie au moyen d’un contrat inter-administratif entre le Ministère des Finances et du Crédit Public et Ecopetrol, en même temps que pour réaliser cet investissement il n’est pas nécessaire de faire cette Offre Publique d’Acquisition (OPA) aux actionnaires d’ISA, car la Nation serait bénéficiaire des actions de la société et continuerait à les contrôler.

«Cette acquisition représente une étape importante dans l’histoire d’Ecopetrol qui nous renforcerait dans le secteur énergétique national et international et nous permettrait d’accélérer la transition énergétique dans laquelle nous nous engageons.. Ce serait la naissance d’un conglomérat plus fort, plus résilient, avec une plus grande capacité de croissance dans la nouvelle ère de l’énergie propre. “a déclaré le président de la société, Felipe Bayón.

