Jeff Bezos et Bill Gates ont célébré le triomphe de Joe Biden et Kamala Harris sur Donald Trump (Bloomberg)

Les hommes les plus riches du monde, Jeff Bezos (56 ans) et Bill Gates (65), a célébré le triomphe de Joe Biden Oui Kamala Harris en tant que président et vice-président élu de la États Unis au dessus Donald Trump, après cela, samedi matin, il les a donnés comme vainqueurs des élections tenues le mardi 3 novembre.

Bezos, qui a eu une relation difficile et rude avec le président sortant pendant son mandat, a déclaré la victoire de Biden Oui Harris signifie que “l’unité, l’empathie et la décence ne sont pas les caractéristiques d’une époque révolue“.

Au cours de sa présidence de quatre ans, Trump a interrogé à plusieurs reprises le fondateur et PDG de Amazon dans des domaines tels que son achat du journal The Washington Post, le paiement de ses impôts et les relations avec le Service postal nord-américain. “Félicitations au président élu Joe Biden et au vice-président élu Kamala Harris. Par un vote avec un nombre record, le peuple des États-Unis a prouvé une fois de plus que notre démocratie est forte», A-t-il remarqué Bezos sur son compte Instagram.

De son côté, le créateur de Microsoft a également félicité Biden et son vice-président du Parti démocrate. “Félicitations au président élu Biden et au vice-président élu Harris. Merci aux responsables électoraux et aux agents de campagne qui ont travaillé sans relâche pour faire en sorte qu’un nombre record d’Américains puisse voter et que cela soit comptabilisé pendant une période aussi difficile pour notre pays.“il a souligné portes sur son compte Twitter.

«J’ai hâte de travailler avec la nouvelle administration et les dirigeants des deux côtés du Congrès pour contrôler la pandémie croissante, engager des partenaires du monde entier sur des questions telles que la pauvreté et le changement climatique, et résoudre les problèmes d’inégalité et d’opportunités chez nous.”A déclaré le leader de la société de logiciels et l’un des principaux critiques de la gestion que le Administration Trump fait de la pandémie de coronavirus.

Gates n’était pas la seule voix de Microsoft à s’exprimer sur la victoire démocrate. Le président de l’entreprise technologique, Brad Smith a écrit une félicitation à Biden Oui Harris et a demandé l’unité dans tout le pays: “Si nous voulons progresser en tant que nation, nous devons construire de nouveaux ponts pour combler les écarts qui nous divisent».

Bezos a une fortune calculée en plus de 193 milliards de dollars, selon le magazine spécialisé Forbes, produit de leur activité en Amazon. L’entrepreneur a fondé le site de commerce électronique en 1994 à Seattle et le dirige depuis en tant que PDG. Il détient une participation de 11,1% et entre mars et avril 2020 -au milieu de la pandémie par COVID-19[feminine– Amazon a déclaré avoir embauché 175 000 travailleurs supplémentaires.

Pour sa part, portes est au numéro deux de la liste Forbes avec 118 milliards de dollars accumulé. En mai 2020, la Fondation Gates – qui dirige avec sa femme Portes Melinda– a déclaré qu’il investirait 300 millions pour lutter contre la pandémie de coronavirus, en finançant le traitement, la détection et les vaccins. Cette annonce était au milieu de ses critiques du gouvernement de Washington pour sa gestion de la COVID-19[femininesur tout le territoire. À la mi-mars 2020, portes a démissionné du conseil d’administration de Microsoft, la société de logiciels qu’il a fondée avec Paul Allen en 1975.

PLUS SUR CE SUJET:

Le registre des marchés boursiers mondiaux augmente après la victoire de Joe Biden et les contrats à terme de Wall Street prédisent une journée positive

Joe Biden présente son plan contre le coronavirus: qui sont les directeurs qui seront aux commandes