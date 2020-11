15 minutes. Les médias sociaux ont encore accru leur influence lors des élections générales américaines de 2020, à la fois en tant que destinataires de la publicité (les campagnes Trump et Biden ont dépensé plus de 200 millions de dollars sur Facebook) et en tant que leur rôle controversé en tant que modérateurs de fausses nouvelles. .

Il est révolu le temps de Barack Obama (2009-2017) où Facebook, Twitter, YouTube et Instagram étaient des outils d’exploration de campagnes, qui comprenaient peu à peu leurs potentialités, tout en essayant de déterminer quel rôle ils devaient jouer. dans la modération de contenu.

En 2020, tous ces débats sont sur la bonne voie et les tendances sont claires. Les réseaux sont devenus un solide destinataire de la propagande électorale. Ils ont également accepté d’être juges de la vérité, même si cela signifiait s’opposer au président américain lui-même. Cependant, ils sont toujours dans l’ombre de la télévision, qui continue de régner.

Investissement important dans Facebook

Selon les données les plus récentes du rapport publicitaire de Facebook – qui inclut Instagram, qui lui appartient -, la campagne du président et candidat républicain, Donald Trump, a dépensé 110 millions de dollars lors de ces élections. Son rival démocrate, Joe Biden, l’a presque égalé avec 107 millions de dollars investis.

En comparaison, lors de la dernière course à la présidentielle en 2016, Trump et l’espoir démocrate de l’époque Hillary Clinton ont dépensé au total 81 millions de dollars sur les réseaux sociaux. Ainsi, les deux candidats il y a quatre ans ont dépensé moins d’argent que Trump et Biden cette année individuellement.

Google et YouTube

Chez Google, l’autre grand destinataire de la publicité en ligne aux États-Unis et qui comprend le portail vidéo YouTube, Biden a investi 81 millions de dollars en publicité cette année, tandis que Trump a dépensé 77 millions de dollars. En outre, des groupes liés aux deux candidats ont payé conjointement plus de 100 millions de dollars supplémentaires pour la publicité.

Twitter: l’exception

L’exception à cette tendance est Twitter, qui en octobre de l’année dernière a annoncé qu’il interdisait toutes les publicités politiques sur la plateforme. Le mouvement financièrement risqué cherchait à alléger la pression qu’il subissait de la part des militants et des législateurs.

Trump: le plus touché par la modération

C’est précisément cette pression, redoublée après la confirmation par le FBI que les hackers russes ont influencé les élections de 2016, qui a finalement conduit Facebook et Twitter à accepter leur rôle de modérateurs Internet, ce à quoi, notamment Facebook Le PDG Mark Zuckerberg résistait depuis des années.

Tout au long de la campagne électorale aux États-Unis, le jour du scrutin et surtout lors du dépouillement des voix, les réseaux sociaux n’ont pas hésité à poster des alertes à côté des messages des candidats et des campagnes s’ils estimaient qu’ils n’étaient pas conformes aux En effet, ils incitaient à la violence ou pouvaient semer la confusion dans le public.

Au cours des dernières heures, le président a vu comment Twitter cachait partiellement jusqu’à quatre de ses tweets ou retweets (. / Twitter)

Le plus concerné par cette nouvelle politique a été Trump. Ce n’est qu’au cours des dernières heures que le président a vu comment Twitter cachait partiellement jusqu’à quatre de ses tweets ou retweets. Il l’a fait en estimant qu’ils contenaient “des informations contestées ou trompeuses sur l’élection”, car il a lancé des accusations sans fondement sur des irrégularités dans le décompte.

Facebook a également signalé ces commentaires. Les deux sociétés ont publié des alertes préventives depuis mardi soir indiquant que le processus de comptage est en cours et qu’il n’y a toujours pas de gagnant officiel. De cette manière, ils cherchent à empêcher les candidats de revendiquer la victoire à l’avance.

L’industrie se tourne vers les démocrates

Le troisième aspect dans lequel non seulement les réseaux sociaux, mais aussi l’ensemble des sociétés Internet ont accru leur influence sur le processus électoral est celui des dons aux candidats. Ce 2020 a été le plus élevé jamais enregistré dans l’industrie et a opté à une écrasante majorité pour le côté démocrate.

Ainsi, le co-fondateur de Facebook et actuel PDG d’Asana, Dustin Moskovitz, a fait don de 24 millions de dollars à la cause démocrate; Le PDG de Netflix, Reed Hastings, 5 millions de plus, et l’ancien PDG de Google Eric Schmidt, 6 autres.

Selon le Center for Reactive Politics, 98% des dons liés aux entreprises Internet sont allés aux démocrates. Cela aggravera encore les craintes des républicains envers l’industrie, qu’ils accusent d’être biaisée et d’attaquer leurs intérêts.