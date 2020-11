Le soutien des ventilateurs à la porte du sanatorium Ipensa, où les contrôles qui ont détecté l’hématome (Aglaplata) ont été effectués

Cela s’est passé vers midi, dans la salle du deuxième étage du sanatorium Ipensa de La Plata. Après avoir subi le contrôle général, après une matinée au cours de laquelle il avait été plus calme (il prenait le petit-déjeuner, se promenait, discutait avec ses filles et regardait le tennis à la télé) Leopoldo Luque a approché Diego Maradona pour lui donner un diagnostic approfondi. Sans euphémismes, il a dit à l’ancien capitaine de l’équipe nationale qu’ils devaient l’opérer pendant un hématome sous-dural qu’il pouvait voir sur l’IRM. Il a indiqué que l’intervention, dans les limites des paramètres normaux, prendrait entre 40 minutes et une heure. Et il lui a donné une référence qui a conduit à un événement avec le sceau des Dix.

«C’est l’opération qu’ils ont faite à Cristina en 2013», a souligné le médecin, faisant allusion à Cristina Fernández de Kirchner, qui a subi une intervention similaire à la Fondation Favaloro lorsqu’elle était présidente de la Nation. C’est là que le coach de Gymnastique a sorti une phrase qui a même volé le sourire aux personnes présentes, même dans un contexte d’inquiétude.

«Cristina a subi la même opération? Ah prêt. Nous sommes des péronistes. Et rien n’arrive aux péronistes “Il a dit, donnant son consentement pour subir une intervention chirurgicale à la clinique Olivos, qui sera commandée par Luque lui-même, qui est neurochirurgien.

Blessure il est survenu à la suite d’un traumatisme léger, qui aurait pu subir la boxe – activité sportive qu’il pratiquait -, un ballon ou même lorsqu’il était tombé en arrière sur le banc de gymnastique lors du dernier tournoi. “Du traumatisme, un déversement de liquide a été généré qui s’est accumulé”, ont-ils dit à ce milieu depuis le cercle intérieur de l’étoile.

«Nous avons observé qu’il avait un hématome sous-dural, il se forme entre le cerveau et le crâne. Parfois, le diagnostic prend du temps à arriver car il n’a pas tellement de représentation clinique », a déclaré Luque à la porte de la clinique, avant le transfert. En effet, en septembre, Pelusa avait subi une IRM dans laquelle l’hématome n’avait pas été détecté.

«La plupart des patients qui ont cet hématome sont à risque, je ne change pas la donne. Tout reste le même, Diego continue avec la même clinique qu’il a présentée. Les hématomes sont imperceptibles, les patients ne se souviennent souvent pas“, Il ajouta.

Depuis son admission au sanatorium d’Ipensa, il était accompagné de Johny (son neveu, fils du Walrus Esposito et Betty, une de ses sœurs), Maxi pomargo (Beau-frère de Matías Morla et bras droit de Diez), son ancien partenaire Verónica Ojeda et Sebastián Sanchi, votre attaché de presse. Quelques instants avant d’être référé à la clinique Olivos, sa fille Gianinna est apparue, avec l’idée de l’accompagner lors du voyage en ambulance. Et dans la zone nord, Jana, une autre de ses héritières, a été postée pour le soutenir là-bas.

Le médecin Leopoldo Luque, au moment où il a confirmé l’opération (Aglaplata)

Ils ont proposé à l’entraîneur de voyager en hélicoptère et même le président Alberto Fernández a offert l’héliport de Quinta de Olivos pour que l’avion y descende. Cependant, les professionnels qui traitent Maradona ont préféré qu’il le fasse par voie terrestre.

