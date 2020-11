Président Alberto Fernández

Alberto Fernández a vu une série sur Netflix intitulée «Así nos ven» (Quand ils nous voient), produite par Robert de Niro et Oprah Winfrey. «Voici comment ils nous voient» raconte l’histoire vraie de cinq adolescents afro-américains accusés d’un crime à Central Park qu’ils n’ont jamais commis. Le président recommande de regarder la série Netflixt et est indigné chaque fois qu’il se souvient que Donald Trump a semblé promouvoir l’application de la peine de mort pour ces cinq garçons innocents.

Alberto Fernández respecte l’agenda traditionnel qui lie la Casa Rosada à la Maison Blanche et a approuvé le recrutement d’une agence de lobbying pour améliorer l’image de son gouvernement dans les cercles du pouvoir de Washington. Cette embauche visait à démontrer qu’il n’y a pas d’alignement automatique avec le Venezuela, Cuba et la Chine, et qu’il existe une feuille de route commune indépendamment des différences idéologiques avec la salle ovale.

Le Président comprend que la coopération dans les questions liées au trafic de drogue, au terrorisme et au trafic illégal d’armes doit se poursuivre et assume l’influence du Département du Trésor lors des négociations avec les créanciers extérieurs de l’Argentine. Alberto Fernández a maintenu cet agenda avec Donald Trump et rien ne changera s’il renouvelle son mandat présidentiel pour quatre ans de plus.

Mais ce regard géopolitique sera une exception dans la feuille de route que le président a déjà conçue pour sa politique étrangère avec les États-Unis. Alberto Fernández s’est engagé à s’associer à l’Union européenne pour résoudre la crise institutionnelle au Venezuela, il jouera aux côtés de la Bolivie après l’inauguration de Luis Arce et évalue l’Organisation des États américains (OEA) comme un pion de la Maison Blanche.

Alberto Fernández et Mauricio Claver, chef de la BID, lors d’une réunion à Mexico

Dans ce contexte, l’éventuel triomphe de Trump contre Joe Biden ne servira qu’à refroidir davantage les relations stratégiques entre Buenos Aires et Washington. Alberto Fernández remet en question l’intervention supposée des États-Unis dans la crise en Bolivie, soutient que le département d’État serre Nicolás Maduro avec le groupe de Lima, blâme la salle ovale pour l’attitude belliqueuse de Jair Bolsonaro dans le Mercosur et ne cessera jamais de réclamer pour la tactique que Trump exécute au sein de l’OEA et de la Banque interaméricaine de développement (BID).

Le président reconnaît dans l’intimité d’Olivos qu’il a besoin des États-Unis pour conclure un accord avec le Fonds monétaire international (FMI). Cependant, du point de vue de ses relations extérieures, Ce besoin n’implique pas de remplir le rite de négocier une réunion bilatérale avec Trump lorsque la pandémie permet des voyages longue distance.

Alberto Fernández a l’intention de s’envoler pour Pékin pour rencontrer Xi Jinping, de retourner en Europe pour répéter ses rencontres avec Pedro Sánchez, Emmanuel Macron et Angela Merkel, ou de parcourir des milliers de kilomètres pour rejoindre le Kremlin. Mais il ne regarde pas le calendrier de son téléphone portable pour trouver une date qui lui permette d’adapter son temps au calendrier de Trump.

“Je ne sais pas si je pourrai voyager dans les prochains mois”dit le président avec un léger sourire lorsqu’on l’interroge sur sa possible rencontre avec Trump.

Bien qu’elle ne le reconnaisse jamais en public, Alberto Fernández veut que Trump perde les élections.

Il ne sait pas si Biden changera la politique étrangère de la Maison Blanche à l’égard du Venezuela et de la Bolivie, de l’OEA et de la BID. Et encore moins s’il s’entend avec l’éventuel président démocrate qui entretient d’excellentes relations avec Francisco.

Mais Alberto Fernández se souvient de la dernière scène de «Así nos Ven», et comment il a pleuré lorsque les vrais protagonistes de l’histoire sont apparus en noir et blanc dans les titres finaux. Trump n’est qu’une seule fois dans la série Netflix. Et l’histoire continue jusqu’à ce que les cinq garçons soient reconnus innocents et que tout le monde soit libéré.

