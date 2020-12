Isurus était la meilleure équipe de la première FiRELEAGUE (Photo: Agustín Del Sel)

La FlowFiReLEAGUE, surnommée «La Copa Libertadores de los Esports», a clôturé l’année avec la seule finale en personne pour un tournoi de sport électronique depuis le début de la pandémie. Rassemblant certaines des meilleures équipes du continent et distribuant 200 000 USD, il est devenu au cours de sa première année l’une des compétitions les plus attendues de toute l’Amérique latine.

Dans les finales face à face qui ont clôturé cette saison compétitive, FlowFiReLEAGUE couronné Isurus comme la meilleure équipe de la ligue déjà BOOM Esports, Champion de l’équipe brésilienne de la ligue CBCS et pour beaucoup les meilleurs de toute la région, en tant que champion du monde.

Le plan initial de l’organisation était de tenir ces finales à Punta del Este, mais en raison de la situation Covid-19, ils ont dû chercher une alternative. La solution qui FlowFiReLEAGUE trouvé pour cela était de tenir la finale à La Plata, dans un centre spécialisé où les joueurs se sont affrontés pour un total de 100 000 USD en jeu.

BOOM est devenu le champion mondial de FiRELEAGUE (Photo: Agustín Del Sel)

La nécessité de tenir l’événement dans un environnement contrôlé a également conduit à un retour aux racines et aux origines de nombreux acteurs. Beaucoup de figures qui se démarquent aujourd’hui dans la contre-grève nationale ont fait leurs premiers pas dans la compétition dans les fameux «Cibers». Comme le retour dans le cadre plus intime d’un cybercafé a servi de rappel aux joueurs de la vieille école, c’était aussi un voyage dans le passé pour les nouvelles générations de joueurs qui ont pu découvrir un folklore compétitif.

En raison de problèmes techniques, la finale a commencé tard, mais les matchs ont rapidement pris du rythme et le spectacle d’un face-à-face a commencé à se dérouler.

L’équipe d’Isurus, considérée comme la meilleure hispanophone du continent, s’est imposée contre Infini, représentants du centre, pour atteindre la finale continentale. De l’autre côté de la clé, Jeu furieux surpris Équipe 9z avec une victoire 2-1.

Le crâne a été l’un des sujets de conversation les plus marquants de la finale face à face en raison de l’âge moyen de ses joueurs, 18 ans. Pour deux des représentants des Furious, c’était leur premier tournoi face à face. Sous la direction de Tomas «Tom1jed» Rivero, qui a non seulement dirigé l’équipe, mais aussi le joueur avec les meilleures statistiques du match, ils ont réussi à battre 9z Team, considérée par la communauté des joueurs comme la deuxième meilleure équipe CS: GO avec une base argentine.

Furious Gaming est tombé en finale continentale contre Isurus dans le FlowFiReLEAGUE (Photo: Nahuel Cobas – Furious Gaming)

Lors de la finale continentale disputée au début de la deuxième journée de compétition, Isurus a démontré que l’expérience de ses joueurs l’emportait sur le jeune talent de Furious et a été couronné champion continental FiReLEAGUE, ajoutant 25000 $ de prix et une passe directe. à la finale mondiale. Furious a reçu 10000 $ pour sa deuxième place et la chance de rivaliser avec BOOM Esports. Comme la clôture de la ligue, Jonathan “JonyBoy” Muñoz comme le MVP de la ligue.

La finale mondiale a débuté dimanche, partageant un total de 65 000 $ entre les trois équipes qualifiées, les champions remportant 40 000 $. L’attente des fans d’Argentine et du Brésil était énorme, les meilleures équipes de chaque pays s’affrontant pour l’un des prix les plus élevés de l’histoire de la région.

BOOM Esports a commencé la journée avec un rapide 2-0 contre Furious. Le niveau des Brésiliens qui comptaient sur Fer, un joueur bi-champion de Major (les tournois les plus importants au monde en CS: GO), s’est avéré trop élevé pour les jeunes venus en quête d’expérience. Dans une interview, Pablo, entraîneur de Furious Gaming, a déclaré: “Chaque tour que nous gagnons est comme un jeu pour nous.”

Les Brésiliens ont été les grands favoris de la finale mondiale, après avoir été couronnés dans toutes les finales qu’ils ont disputées au cours de l’année. Isurus voulait montrer qu’à la maison, il pouvait faire la différence et finalement vaincre BOOM dans une série best-of-trois, ce qu’il n’a pas réalisé depuis juin de cette année.

Bon nombre des personnalités qui se démarquent aujourd’hui dans la contre-grève nationale ont fait leurs premiers pas dans l’arène compétitive dans le célèbre «Cibers» (Photo: Agustín Del Sel)

La première carte était pour BOOM, qui avec Gustavo “yel” Knittel comme son meilleur joueur à Mirage, il a affiché un 16-5 convaincant. Sur la carte Inferno, le terrain de jeu du deuxième crash, le requin était sur le point de prendre le dessus. Mais finalement BOOM était terminé et, en prolongation, il a remporté le match 19-16. Cette carte a vu Bruno “shz” Martinelli se démarquer par une solide performance qui a abouti à 34-19 pour mener le tableau des statistiques dans ce deuxième choc.

Avec ce résultat, BOOM a été le champion de la finale mondiale, prenant 40 000 USD de son voyage en Argentine, tandis qu’Isurus a ajouté 20 000 USD supplémentaires à ses prix en tant que finaliste.

“Le niveau et le travail d’équipe des gars de Furious malgré leur jeune âge ont été une très agréable surprise”, a déclaré Gaston “Nerak»Camelino, l’un des commentateurs de la finale de FiReLEAGUE,« De plus, le niveau d’Isurus et de BOOM était beau à voir et à signaler en raison de l’évolution constante que montrent les deux équipes », a-t-il ajouté.

Dans une interview avant le début de la grande finale, Rodrigo Figueroa Reyes, PDG et fondateur de FiReSPORTS, a commenté les projets de son entreprise pour 2021.

Isurus célébré dans la première édition du FlowFiReLEAGUE (Photo: Agustín Del Sel)

Avec un changement de format destiné à accroître la compétitivité, l’organisation lancera le QualiFiRe, des qualifications qui auront lieu dans toute l’Amérique latine, l’Espagne et le Portugal pour trouver les meilleures équipes dans chaque pays. La clôture triomphale de ce circuit se fera dans un tournoi en face à face avec les 20 meilleurs de la région, parmi lesquels il y aura des équipes invitées. De plus, le champion de ce grand événement aura la possibilité de concourir en Europe pour le BLAST Premier, l’un des circuits les plus compétitifs au monde.

2020 a été une année de croissance rapide pour l’esport en Amérique latine et cette croissance devrait être constante. Avec des projets ambitieux pour 2021 et un format jamais vu auparavant dans la région, FiReSPORTS cherche à autonomiser la scène e-sport du continent à travers sa ligue.

