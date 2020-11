Nicolás Casalánguida est responsable des Aguacateros de Michoacán depuis août de l’année dernière (Photo: Twitter @ AguacaterosMich)

Le chemin pour devenir entraîneur a commencé à 14 ans. Nicolas Casalánguida Il dit que si l’intérêt du reste des garçons était axé sur le basket-ball, il a commencé à décrire sa formation d’entraîneur, il a donc étudié pour devenir professeur d’éducation physique et en même temps, il s’est formé à l’Association des techniciens de basketball de Cordoue (Acoteba).

Il mentionne qu’à l’âge de 23 ans, il avait déjà terminé sa carrière et s’est consacré à plein temps pour pouvoir être formé en chef et À l’âge de 28 ans, la première opportunité s’est présentée, avec l’équipe de gymnastique et d’escrime de Comodoro, sa carrière s’est poursuivie dans les clubs suivants: Regatas Corrientes, Club Obras Sanitarias, Asociación Deportiva Atenas et maintenant avec Aguacateros du Michoacán, dans la Ligue nationale de basketball professionnel (LNBP).

«J’ai toujours été un peu jeune pour la profession, mais j’ai toujours eu ce côté-là dès mon plus jeune âge pour prendre le poste d’entraîneur», indique Nicolás Casalánguida, à Infobae Mexique. Le goût est pour ce que signifie diriger des équipes de travail, projeter un objectif commun et travailler pour y parvenir.

Il précise: «Ce qui me passionne pour le basketball, c’est de travailler avec des gens et de diriger, la gestion du sport et, ayant un état d’esprit compétitif, je suis ravi de continuer à m’améliorer grâce à la planification stratégique. […] Je me considère comme une personne qui cherche à apprendre en permanence, qui aime passionnément le travail qu’il accomplit chaque jour et je sens que je suis toujours sur un chemin d’apprentissage continu et de cette manière je recherche une évolution permanente ».

Il accumule 13 saisons de réalisation et dans sa première année, il a été reconnu avec le caractère distinctif de Entraîneur de l’année dans la Ligue nationale de basketball, dans la saison 2008-2009 et le deuxième a été obtenu dans la saison 2013-2014. De plus, il a été champion de la saison 2012-2013 avec le quintette des Regatas Corrientes.

Nicolás, 41 ans, commente cette distinction que c’était quelque chose de très spécial, car en Argentine, le vote se fait entre entraîneurs, «nous avons cette particularité que les collègues eux-mêmes choisissent l’entraîneur pour l’année et c’est un vote de grande confiance, de beaucoup d’étude. Pour moi, cela a été très spécial ».

Quelle est selon vous l’étape fondamentale de votre développement en tant que coach? Le natif de Comodoro Rivadavia, Argentine, indique que l’étape fondamentale est celle de l’étude, cherchant continuellement à accroître ses connaissances, à se former.

De plus, une personne a essayé d’imiter les meilleurs entraîneurs, s’est particulièrement intéressée aux détails, avec lesquels il a pu travailler, et a commenté que travailler pendant six à sept ans lui a également permis de travailler avec les meilleurs entraîneurs.

Avant de prendre le poste d’entraîneur-chef, il a effectué un voyage en Europe et aux États-Unis, afin d’en apprendre davantage sur certains aspects et illustre que «un voyage d’un mois en Serbie pour tenter d’approfondir le développement des jeunes, que l’école des Balkans est très bonne à cet égard ».

Le travail avec Aguacateros de Michoacán

Le match s’est terminé. Nicolás Casalánguida s’approche peu à peu de ses joueurs et cogne son poing avec chacun d’eux. Le quintette Aguacateros a remporté le premier match par 80 à 70 contre Fuerza Regia, dans la dernière série de la Ligue nationale de basketball professionnel (LNBP).

Il cumule sa deuxième saison avec l’équipe et décide de venir au Mexique, car c’est le basketteur mexicain Gustavo Ayón qui l’a sollicité pour occuper le poste d’entraîneur dans l’organisation du Michoacan. Un autre point important était qu’ils lui ont permis de construire l’équipe à partir de zéro, avec une limite de budget. C’est en juillet 2019 que son arrivée à l’organisation a été annoncée.

À sa première saison, il a atteint les finales de la zone ouest dans la LNBP. “La saison dernière nous a servi de plateforme pour atteindre la finale de la zone et cette année nous avons déjà commencé la saison beaucoup plus solide et nous voici en finale», Décrit l’entraîneur du représentant du Michoacán, une organisation qui a rejoint la ligue en 2017.

Alors que la phase régulière 2020, les Aguacateros ont terminé deuxième meilleure équipe de la zone ouest, avec un record de 13-5, la même place qu’ils occupaient par rapport à la moyenne de points par match, avec 91,67 et était la deuxième organisation à avoir accordé le moins de points, avec 87,39.

Les Aguacateros étaient sur le point d’avoir la possibilité de ne pas concourir cette saison, cela faisait sept semaines que leur participation était mise en doute.

Nicolás commente le travail effectué dans l’organisation est un travail quotidien, «pour moi, la philosophie est le quotidien, la recherche de l’excellence au quotidien, essayer chaque jour d’améliorer quelque chose et essayer de donner à l’équipe une ligne, une philosophie, un style de jeuFaire face à chaque match et à chaque journée de travail comme une possibilité très importante, nous avons donc progressivement construit ».

L’équipe qui a au moins six joueurs sous son commandement était dans l’organisation la saison dernière et a une moyenne d’âge de 30,6 ans.

