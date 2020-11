15 minutes. La tombe de la suffragette et leader des droits des femmes, Susan B. Anthony (1820-1906), s’est levée ce dimanche pleine d’hommages anonymes et couverte d’autocollants «J’ai voté» à Rochester, New York. Les événements en l’honneur d’Anthony sont survenus après la victoire électorale du démocrate, Joe Biden, et de la vice-présidente élue, Kamala Harris, qui sera la première femme à devenir la vice-présidence des États-Unis (USA).

La pierre tombale de la suffragette du XIXe siècle a reçu un afflux constant de visiteurs samedi. Ils lui ont laissé des fleurs, des autocollants, des messages et des badges avec le logo du couple gagnant à l’élection: Biden-Harris.

Certains messages ont rappelé l’importance de l’amendement 19 de la Constitution américaine. La même garanti, après avoir été ratifiée en 1920, le droit de vote quel que soit le sexe. En outre, il a mis fin à des décennies de manifestations, menées par des femmes, appelant à mettre fin à cette discrimination.

Anthony a joué un rôle clé dans la réalisation de ce droit, qui sera récompensé le 20 janvier par l’arrivée, pour la première fois, d’une femme à la vice-présidence: Harris.

Couple historique

Biden et Harris ont prévalu aux élections du 3 novembre au président républicain Donald Trump. Ce samedi, les progrès de presque tout le contrôle en Pennsylvanie étaient connus. En fait, il a été confirmé que les démocrates avaient suffisamment de votes au collège électoral pour être déclarés vainqueurs par les projections des médias américains.

Harris a célébré son élection en tant que première femme à atteindre la Maison Blanche de l’histoire américaine. Elle a promis de faire tomber les barrières pour que d’autres femmes puissent accéder à ce poste.

Dans un discours de victoire émouvant à Wilmington, Delaware, Harris a remercié les Américains d’avoir voté pour “l’espoir, l’unité, la décence, la science et la vérité” pour inaugurer “un nouveau jour” dans le pays.

“Bien que je puisse être la première femme à occuper ce poste, je ne serai pas la dernière. Parce que chaque petite fille qui nous regarde ce soir voit que c’est un pays de possibilités », a déclaré Harris.