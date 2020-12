Souvenir émouvant de River de la finale à Madrid

Le 9 décembre n’est pas un autre jour pour les fans de River depuis ce qui s’est passé il y a deux ans au légendaire stade Santiago Bernabéu de Madrid. Ce jour-là, en prolongation, River a gagné 3 à 1 contre Boca grâce aux buts de Lucas Pratto, Juanfer Quintero et Gonzalo Pity Martínez et a soulevé la Copa Libertadores devant son rival le plus fidèle.

A l’occasion d’un nouvel anniversaire, le club Núñez a utilisé ses différents comptes sur les réseaux sociaux pour commémorer cet exploit historique. Avec la voix de Marcelo Gallardo en arrière-plan (Ils ont utilisé le discours prononcé par le directeur technique du Monumental il y a exactement un an aux supporters et à leurs footballeurs), ils ont téléchargé les images de la victoire contre Xeneize.

«Je tiens à remercier ce groupe de joueurs. Je suis très, très fier. Ils nous ont fait vivre l’année la plus belle et la plus heureuse, du moins pour moi. Ils m’ont fait vivre l’année la plus heureuse de ma vie. Je tiens donc à vous remercier de tout mon cœur. Merci de partager cela avec nous. Merci de nous donner la plus belle joie. Merci de continuer à travailler humblement, avec sacrifice, avec dévouement. Voilà ce que nous sommes. Je sais que vous vous sentez également identifié à l’équipe », a commencé son histoire.

Il apparaît également dans l’extrait, qui dure près de deux minutes, moment où la Poupée remercie la grande masse de fans qui les ont accompagnés dans ce voyage à travers l’Europe. «A ces belles personnes qui nous ont accompagnés, merci beaucoup de tout mon cœur. Merci de vivre des moments inoubliables et de continuer à être dans les bons moments, dans les mauvais moments. Dans les moments difficiles, beaucoup plus, comme le dit la chanson », at-il souligné.

«Profitez de cette fête. Profite de cette journée. Descendons fiers dans les rues. Ce 9 décembre, comme tout le 9 décembre de toute notre vie. Alors merci beaucoup. C’est votre jour, ce sera un jour éternel chaque 9 décembre pour nous tous. Fier d’être de cette grande famille. Merci River, merci », a fermé le coach.

Malgré les interdictions actuelles dues à la pandémie causée par le coronavirus, les partisans de River réussiront à célébrer leur journée. En plus des mouvements à travers les réseaux sociaux pour sortir avec des T-shirts ou accrocher des drapeaux aux couleurs de l’institution sur les balcons et fenêtres des maisons, dans différentes parties du pays se déroulera la «Caravane éternelle».

Le plus important sera celui qui aura lieu dans l’Obélisque. À vélo, en voiture ou à moto, les fans partiront de la Plaza de la República et marcheront vers le Monumental, où la fête se déchaînera, au rythme des tambours, des chants de champ et des feux d’artifice.

JE CONTINUE DE LIRE:

Les secrets de Gallardo, une «caravane éternelle» et un déjeuner de solidarité: voici comment se dérouleront les festivités de River pour la finale à Madrid contre Boca

Mauvaise nouvelle pour River: Enzo Pérez a un coronavirus et a été isolé du campus

3-1 ou 3/1: Les meilleurs mèmes du tirage au sort de la Coupe Diego Maradona, avec la date du Superclásico entre River et Boca au centre des blagues