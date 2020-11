Le nouveau système de drainage du Monumental

Les dirigeants de River ont pris une décision importante. Profitant du fait qu’en raison de la pandémie, il y aura longtemps sans public dans les gradins du football argentin, ils ont choisi de se produire une œuvre de pointe et moderniser le terrain de jeu du Antonio Vespucio Liberti.

Avec des machines fonctionnant 24 heures sur 24 et après avoir effectué plusieurs fouilles, au cours desquelles des découvertes historiques ont été faites, comme les fers à cheval de l’hippodrome du début du XXe siècle ou une section fermée du tunnel de l’arbitre désaffecté depuis 1977, le Le club a maintenant fait des progrès dans le système de drainage que le Monumental aura, quelque chose de clé pour éviter de souffrir à nouveau les jours de tempête.

Après avoir mené les études pertinentes sur la composition du sol du stade, il a été conclu que les tuyaux en fibre-ciment devraient être remplacés par des tuyaux en PVC qui n’étaient pas recouverts comme les précédents. Une phase de pose de tuyaux dans les gouttières de drainage de pluie, pour placer plus tard une couverture géotextile et une couche imperméable. Il aura également une couche de sable et un composé organique, dans lequel les graines seront ensuite placées.

Le processus de semis, quant à lui, est prévu pour début 2021. Les pains d’herbe combinés seront placés, dans lesquels l’herbe naturelle sera renforcée avec des fibres artificielles (seulement 5% seront artificielles). Comme il pouvait le savoir Infobae, Avec l’installation de ce drainage de la nappe phréatique, si les couches montent trop haut, les tuyaux reçoivent l’eau et l’envoient vers des puits pour une extraction ultérieure.

Il convient de rappeler que le système de gazon naturel renforcé par la technologie d’injection de fibre permettra au court d’avoir plus d’heures d’utilisation qu’un terrain traditionnel. De plus, la technologie d’aération facilitera le développement des racines et conduira à une croissance de l’herbe plus saine et plus forte qui entraînera des coûts d’entretien inférieurs. «Cela permet de« tromper »les graines pour qu’elles n’aient pas à être réensemencées en hiver ou en été et tout est conservé dans des conditions optimales», a confié le club à ce site lors du démarrage des travaux.

Il y aura un système de chauffage, ce qui assurera que l’air chaud est envoyé aux racines par temps froid et l’air froid par temps chaud. De cette manière, Vous percevrez toujours un climat tempéré, ce qui signifie que les semis ne doivent pas être modifiés en fonction de la période de l’année.

Au sein de ces réformes, inspirées des stades d’avant-garde comme ceux de Barcelone, du Real Madrid, de Manchester United et de Luzhniki (il a accueilli sept matchs lors de la Coupe du monde 2018 en Russie), il ressort que le terrain de jeu a été abaissé de 1,9 mètre et que le système hybride cherchera à éviter les problèmes générés par une mauvaise absorption de l’eau les jours de tempête.

En ce qui concerne le visuel, la principale variante est que la piste d’athlétisme classique qui entourait le terrain de jeu a été complètement éliminée. Cette mesure – ajoutée à la création d’un tunnel unique de style européen – ouvre la possibilité de progresser dans le futur dans la création de nouveaux stands, ce qui augmentera la capacité des spectateurs.

Au cours des dernières semaines aussi différents appareils ont été installés pour avoir un WIFI de haute qualité 6. Grâce à un accord avec une entreprise liée à la technologie qui savait sponsoriser la chemise du millionnaire, les réformes ont commencé. Les appareils sont répartis dans les différentes colonnes de chaque plateau du Monumental, ainsi que dans la zone de la confiserie et du parking.

«Aujourd’hui, le WIFI est un besoin fondamental des gens, et par conséquent du spectateur à l’intérieur d’un terrain de football. Aujourd’hui, les garçons, et les moins jeunes, voient les objectifs et les changements de l’équipe rivale via Internet, par exemple. Nous avions l’habitude de le faire via une radio AM. Cela a maintenant changé et est devenu une nécessité, ce que, heureusement, grâce à un accord avec la principale marque chinoise, qui était auparavant sponsor de River, nous espérons satisfaire », a commenté le vice-président Jorge Brito à ce média.

Dans les dernières heures les clôtures ont été enlevées et l’avant qui était à l’intérieur de la tribune Centenario Alta a été retiré. De cette façon, ce secteur de l’Antonio Vespucio Liberti aura des caractéristiques similaires à celles de la tribune Sívori, l’autre chef du stade. Grâce à ces ajustements, les supporters qui viennent à cet endroit peuvent avoir une meilleure expérience, avec une visibilité plus claire du terrain de jeu et sans interruption.

