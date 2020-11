Ce mardi, des élections auront lieu aux États-Unis, entre le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden.

Monde de Miami/ EVTV Miami

Apparemment, à cette occasion, la clé serait placée dans les principaux États comme la Floride, la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, la Caroline du Nord et l’Arizona.

Dans ce cas, si Trump veut avoir une option sur eux, il doit l’emporter, par exemple, avec la Floride, étant le “trophée le plus précieux” à ce jour, puisque 29 voix sont en jeu au collège électoral. La Pennsylvanie est également considérée comme l’État qui, selon les experts, pourrait faire pencher la balance, tous les États ayant des heures différentes pour la fermeture des bureaux de vote. C’est-à-dire qu’à minuit, heure de la péninsule espagnole, le vote se terminera dans certaines parties du Kentucky et de l’Indiana, et une heure plus tard, à 1h00 du matin, certaines parties de la Floride, de la Géorgie, du reste de l’Indiana et du Kentucky se termineront, Caroline du Sud, Virginie et Vermont.

En outre, les bureaux de vote fermeront à 1 h 30 en Caroline du Nord, en Ohio et en Virginie occidentale, et à 2 h (toujours heure de la péninsule espagnole), dans les territoires clés de la Pennsylvanie, du Michigan (une partie), du Texas (également une partie) et le reste de la Floride, plus l’Alabama, le Connecticut, le Delaware, l’Illinois, des parties du Kansas, du Maine, du Maryland, du Massachusetts, du Mississippi, du Missouri, du New Hampshire, du New Jersey, des parties du Dakota du Nord et du Dakota du Sud, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee et Washington DC En Arkansas, ce sera à 14h30, et à 3h, le vote se terminera en Arizona, au Colorado, dans le reste du Kansas, en Louisiane, dans le reste du Michigan, au Minnesota, au Nebraska, au Nouveau-Mexique, à New York , le reste du Dakota du Nord et du Dakota du Sud, le reste du Texas, du Wisconsin et du Wyoming. Ensuite, il est le passage de 4 heures vers une partie de l’Idaho, ainsi que vers l’Iowa, le Montana, le Nevada, une partie de l’Oregon, et Utah; puis deux heures plus tard, à 5 heures du matin sur la péninsule, les bureaux de vote fermeront sur toute la côte ouest: la Californie (l’un des poids lourds), le reste de l’Oregon, le reste de l’Idaho et Washington.

Le dernier à fermer sera l’Alaska (une partie à 6 heures du matin et une autre à 7 heures du matin) et Hawaï (à 6 heures du matin).

Le moment des résultats

À d’autres occasions, les Américains ont terminé la journée en sachant qui serait le nouveau président, mais cette fois, après COVID-19, il semble que ce ne soit toujours pas clair.

Le nombre de votes par correspondance a été anticipé et si le résultat est très serré, cela pourrait prendre même des jours pour connaître le résultat, car tous ces votes devraient être comptés.

Cependant, les sondages ont avancé quelque chose et ont donné à Joe Biden un avantage en tant que candidat démocrate. Dans certains Etats, un résultat très proche est en effet attendu. La situation en Floride, par exemple, est une égalité technique, vous devrez donc peut-être attendre que le dernier vote soit examiné.

De même, il a été ajouté à tout, des indices possibles (sans preuves) de Trump d’une possible fraude électorale, et il peut probablement remettre en question les résultats en cas de victoire de Biden.