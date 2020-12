Cali Fair. Photo: maire de Cali.

Auparavant enregistré au Colisée El Pueblo, l’événement le plus attendu de la Foire de Cali 2020, le Salsódromo, sera virtuel et sera diffusé ce 25 décembre à partir de 20h40 sur les canaux numériques, les réseaux sociaux et les pages Web associées à la célébration .

C’est un événement sans précédent, un autre qui a amené la crise sanitaire, mais les danseurs sont prêts à briller le carreau lors de la soirée d’ouverture de l’événement, qui dure jusqu’au 30 décembre, et dont la programmation favorisera la virtualité avec l’intention de freiner les infections en la ville, dont l’occupation des soins intensifs est en alerte rouge en raison de la disponibilité limitée de lits pour soigner les patients.

Le Salsódromo, dont le spectacle central s’appelle “ Maestra Vida ”, Il compte 1500 danseurs des écoles de salsa les plus remarquables de la ville, coordonné par la figure emblématique de «El Mulato», Luis Eduardo Hernández.

En dialogue pour Le pays, ‘Le Mulate’ a révélé les détails de l’assemblage du Salsódromo virtuel et son impact sur le secteur culturel de Cali.

Rapidité et efficacité ont prévalu dans l’assemblage du Salsodromo

Selon «El mulato», un montage qui, avant la pandémie, nécessitait des mois de planification, cette fois-ci des jours. 20, pour être précis. De plus, pour cette circonstance, le nombre de danseurs a dépassé les attentes: 1 500 ont mis corps et âme pour faire du Salsódromo une réalité: «Cette édition du Salsódromo a été créée en un temps record. Cela se fait toujours cinq mois à l’avance, mais il a été construit pratiquement en 20 jours “, et ajouté concernant l’effort des artistes: “Maintenant, il y en a 1500, qui ont mis tout leur cœur”.

Le sacrifice des artistes, selon «el Mulato», en valait la peine, car de nombreuses chorégraphies étaient prêtes avant l’enregistrement. Cependant, ce niveau d’engagement, combiné à la spontanéité, était un «Échantillon de l’amour que nos artistes éprouvent pour le commerce, pour la Foire et pour la ville. Nous savons qu’ils seront très satisfaits du résultat ».

Salsódromo racontera un avant et un après la pandémie

Danseurs de salsa dans la ville de Cali. Photo: Hôtel de ville de Santiago de Cali.

Nommé «Maître de la vie», c’est une leçon sur la résilience des habitants de Cali. “ El Mulato ” a décrit le récit derrière la chorégraphie comme une réinvention du choke sauce, timba, pachanga et boogaloo, dans la vie quotidienne de Cali.

«Nous allons raconter ce que nous avons vécu à Cali avant l’arrivée de la pandémie, puis dans le deuxième cadre, nous verrons comment le virus nous enferme. Nous terminons en montrant la résilience des habitants de Cali, alors que certains, au milieu de toutes les difficultés, se manifestent et comment nous nous réinventons. A la fin c’est ce que sont cette ville et la Foire, comment se vit ici décembre, entre joie et civilité “, déclaré pour Le pays.

Avec cinq mises en scène, deux moments de parade, des costumes colorés et une excellence chorégraphique, “Maestra Vida” a été coordonnée avec Angie Osorio, une danseuse de genre renommée avec une carrière internationale, qui a rejoint l’effort de ‘El Mulato’ cette édition de la réalité du Salsódromo.

Pour Osorio, cette édition est un “cadeau” pour ceux qui sont absents, ceux qui ont religieusement planifié leur voyage à Cali pour profiter de la brise et de la salsa dans les derniers jours de l’année.

La clôture, avec la présence de Yuri Buenaventura, est un échantillon de la façon dont les rythmes antillais et pacifiques sont présents dans la danse populaire.

Buenaventura, un chanteur à l’agenda international, a pris des risques et a gagné en réalisant son rêve d’être à la Foire de Cali: “La réalisation de cette version était fondamentale pour la ville car Cali est un défi à la tristesse”il a dit dans une interview pour Le pays.

Le Salsodromo virtuel “Master Life” Il sera diffusé sur les chaînes numériques de la Foire de Cali, ainsi que sur les sites Web du bureau du maire de la ville et des partenaires commerciaux de l’événement.

