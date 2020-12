Photo: Présidence du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a assuré ce jeudi que le vaccin contre Covid-19 ne sera pas utilisé à des fins électorales. Il a affirmé qu’il serait méchant et mesquin; De plus, il a souligné que les gens font plus confiance au gouvernement fédéral pour contrôler l’application des vaccins qu’aux «politiciens».

«Le vaccin ne peut pas être utilisé à des fins électorales, ce serait méchant, ce serait méchant, et pour la même raison, nous ne voulons pas discuter de cette question, ce que je peux dire à des États comme Jalisco … là où les gouverneurs sont contre nous, c’est que nous allons agir de manière responsable et aucun citoyen, personne du Mexique ne manquera le vaccin “, a indiqué le président mexicain.

López Obrador a réitéré que le vaccin sera universel et gratuit, et que tant qu’il sera disponible, il sera appliqué conformément au protocole.

Tant que le vaccin sera disponible, il sera appliqué à tout le monde, il sera universel et gratuit, et il sera réduit selon un protocole qui sera d’abord envisagé par les médecins. et les malades qui sauvent des vies dans tout le pays, puis les personnes âgées, après les personnes atteintes de maladies chroniques », a-t-il déclaré.

Le président mexicain a assuré que son gouvernement n’agirait pas de manière factieuse, mais plutôt en tant que chef de l’Etat; En outre, il a assuré que les gens avaient confiance en lui pour la gestion et l’application des vaccins contre Covid-19.

“Dire aux gens de nous faire confianceNous n’allons pas agir de manière factuelle ou en tant que chefs de groupe, de faction ou de parti, nous devons agir avec les chefs d’État; et je suis sûr que les gens ont plus confiance que nous gérons l’application des vaccins, parce que nous avons toujours agi avec équité et justice, que c’est entre les mains de politiciens, de gens irresponsables », a déclaré López Obrador.

López Obrador a demandé aux gouverneurs qui s’opposent au plan de vaccination du gouvernement fédéral de ne pas utiliser le vaccin à des «fins électorales» et a garanti que tous les citoyens mexicains seraient vaccinés contre le covid-19.

L’Alliance fédéraliste, qui rassemble dix gouverneurs de l’opposition du nord et du centre du pays, a récemment attaqué le plan de vaccination centralisé du gouvernement fédéral, qu’il ne prévoit pas que les gouvernements des États et les laboratoires privés puissent acheter leurs propres vaccins.

Il a assuré qu ‘”un grand effort est fait«Pour acheter le vaccin,« non par manque de ressources mais par disponibilité », et qu’au fur et à mesure que les doses arriveront dans le pays, elles seront appliquées« à tout le monde »de manière« universelle et gratuite ».

Le président a rappelé que «les médecins et les infirmières qui sauvent des vies dans les hôpitaux recevront le vaccin en premier». puis la population sera vaccinée selon l’âge et les malades chroniques souffrant d’hypertension, de diabète ou d’obésité.

Les autorités sanitaires mexicaines ont autorisé vendredi dernier Le 11 décembre, l’utilisation d’urgence du vaccin de Pfizer et BioNTech pour prévenir le coronavirus SRAS-CoV-2, par conséquent, la vaccination commencera avant la fin de l’année.

Le Mexique a accepté d’acheter 34,4 millions de vaccins américains de Pfizer, dont vous recevrez un premier colis pour vacciner 125000 tagents de santé à Mexico et dans le nord de l’État de Coahuila de fin décembre jusqu’au premier trimestre de 2021.

En outre, le Mexique a jusqu’à présent promis 77,4 millions de doses du britannique AstraZeneca, 35 millions du chinois CanSino et 34,4 millions de la plateforme Covax de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

