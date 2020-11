Les enfants ont été abandonnés au poste de police pour enfants et femmes de Bahía Blanca (Google Street View)

“Quand est-ce que papa revient?”, a répété à maintes reprises des jumeaux africains de 6 ans abandonnés par leur père adoptif dans un poste de police de Bahía Blanca.

Dans un acte cruel et sans cœur, et sans se soucier que les mineurs aient partagé près d’un an et demi avec lui, sa femme et leur fille biologique de 11 ans, l’homme n’a pas hésité à se rendre au Commissariat de police de Bahía Blanca pour les femmes et les familles, d’où il vient, de demander à une agence provinciale pour les enfants d’en prendre en charge.

L’événement, qui a eu lieu le mardi 17 novembre, a été annoncé par la diplômée en travail social Letizia Tamborindeguy et deux autres membres de l’équipe interdisciplinaire de ce poste de police de Bahia. Maintenant, les enfants sont dans une maison protégée à la recherche d’une famille d’accueil.

Le mariage avait voyagé à La Guinée Bissau en août 2019 avec les procédures engagées dans ce pays pour l’adoption complète des garçons après avoir eu plusieurs mois de contacts par des appels vidéo périodiques pour générer le lien de familiarité.

Une fois installés à Bahía Blanca, les garçons sont allés à l’école et ont commencé à participer à des activités sportives et sociales.

En février 2020, la famille a déménagé à San Martín de los Andes et les parents ont montré, dans leurs réseaux sociaux, vivre une vie normale avec les nouveaux membres du groupe familial.

Mais la semaine dernière, le père adoptif s’est rendu à Bahía Blanca depuis Neuquén de livrer les deux mineurs aux autorités minoritaires.

Après avoir raconté l’accouchement des garçons et souligné l’incertitude quant à leur situation, les fonctionnaires ont décrit durement l’attitude des deux parents adoptifs envers les garçons et le traitement qu’ils leur ont donné.

«Après avoir vanté à travers les réseaux sociaux à quel point ils sont excellents pour adopter deux enfants africains, ils en ont assez d’eux, ils voyagent de San Martín de los Andes pour les livrer à une institution de police comme s’il s’agissait d’un colis ou d’une cargaison. les enfants attendent que “papa les cherche à nouveau” (sic), il s’agit d’un acte inhumain, cruel, discriminatoire, raciste et totalement néfaste pour les enfants “Ils assurent dans la lettre, selon Telam.

Comme indiqué dans le rapport de police, les mineurs ont vu leur nom changé dans leur pays d’origine – selon le goût de leurs parents adoptifs – et ils n’ont même pas de document d’identité nationale (DNI) provisoire ou de titre de séjour.

Le couple, quant à lui, n’a pas présenté les documents prouvant que l’adoption a achevé toutes ses démarches légales dans le pays africain et – toujours selon les conclusions de l’équipe interdisciplinaire – les passeports des garçons ne contiennent pas leur identité d’origine mais avec les noms de pile choisie par les adoptants et avec le nom du père adoptif.

De plus, aucun des passeports des jumeaux n’a la date d’entrée en Argentine enregistrée. Seul le cachet du départ de Guinée Bissau apparaît.

Pour les plaignants, l’attitude du père constitue abus sur mineur, et ils soulignent qu’il est arrivé au poste de police << tenant les mineurs dans les deux bras et, sans aucune considération, nous informant qu'il souhaitait remettre les enfants, au mépris totalement des obligations parentales de s'occuper, de vivre ensemble, de nourrir et d'éduquer leurs enfants ", En plus de l'objectivation qu'il fait des mineurs."

Les responsables considèrent que dans ce cas les droits des enfants ont été violés en constituant un cas de maltraitance et une forme de violence qui auront des conséquences immédiates et aussi dans le développement futur des enfants.

Pour cette raison, ils ont demandé plusieurs mesures pour déterminer la situation juridique de l’adoption des frères et sœurs, si la Direction des migrations a enregistré leur entrée dans le pays et si l’authenticité des documents présentés par les adoptants a été vérifiée ou non.

La plainte a été soumise au Tribunal de la famille, à l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) et aux services sociaux de zone, basés à Bahía Blanca. Suite à la plainte, le procureur Marcelo Romero Jardín est intervenu.

