Les 22 citoyens qui suivront le projet de métro dans la capitale du pays ont été choisis par le bureau de supervision du district de Bogotá. Photo: métro de Bogotá.

La surveillance du district de Bogotá a annoncé ce vendredi que les 22 citoyens qui seront en charge du suivi du projet de métro dans la capitale du pays, au nom de tous les citoyens de Bogota, ont été choisis lors d’un tirage au sort civique.

«Le projet Metro représente un tournant en termes d’infrastructures et de mobilité pour la ville. Les habitants de Bogotá sont ceux qui, dans une démocratie, doivent faire un suivi, pour lesquels ils ont les conseils de la Veeduría. La raison d’être de cette entité est de devenir les yeux des citoyens », a assuré le superviseur du district, Diego Rivera, quelques jours avant le tirage au sort.

Selon la Veeduría, le groupe sélectionné est composé de 10 femmes et 12 hommes, parmi lesquels quatre personnes handicapées, deux autochtones, deux représentants de la communauté LGTBI, un Afro-colombien, victime du conflit armé et quatre jeunes. L’entité a également souligné que ces citoyens sélectionnés sont des habitants de différentes localités de la ville.

“Par localité, la composition était la suivante: 22,7% sont des résidents de Kennedy; 13,6% d’Usaquén, 13,6% de Puente Aranda; 9,1% de Tunjuelito; 9,1% d’Engativá; 4,5% de San Cristóbal; 4,5% de Fontibón et 4,5% d’Usmé», A indiqué l’entité.

Selon les informations de l’organe de contrôle du district, 18% des personnes sélectionnées ont entre 14 et 25 ans, plus de 22% ont entre 26 et 35 ans, 22,7% ont entre 36 et 45 ans, tandis que 18% ont entre 56 et 65 ans et 4,5% ont 76 ans ou plus.

«C’est intéressant de faire partie de la supervision du métro car une partie du tronçon passe par ma localité, je souhaite que les ressources soient investies de manière affirmée et je veux vérifier que la gestion des risques a été prise et sera prise en compte dans la conception, la construction et la mise en œuvre mise en œuvre du système comme garantie de sécurité pour tous les types de population », a déclaré Emilfe Bautista Rodríguez, l’un des citoyens sélectionnés qui représente la population indigène.

Mauricio Pinzón Monroy, ingénieur en environnement, a pour sa part déclaré à l’Oversight qu’ayant de l’expérience dans les projets d’infrastructure, il espère pouvoir fournir toutes ses connaissances pour garantir le succès du développement et du résultat du projet de métro de Bogotá.

«J’ai une vaste expérience dans les projets d’infrastructure urbaine, en tant que résident et / ou spécialiste de la SST et de l’environnement, à la fois en tant qu’entrepreneur et en tant que contrôleur, dans différents projets, donc je pense que ma contribution aiderait le projet à être mené à bien de manière satisfaisante», a déclaré Pinzón.

La Veeduría a également expliqué que ces citoyens ont été sélectionnés à travers une loterie civique, une technique utilisée dans des pays comme la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne, pour des processus démocratiques et qui facilite la transparence et la pluralité.

L’entité a également ajouté qu’après cette sélection, les 22 citoyens Ils feront partie d’une «table multipartite» où seront présents des représentants politiques et sociaux, ainsi que des experts en urbanisme et mobilité, au cours de laquelle ils pourront suivre le projet de métro dans la capitale du pays..

«Grâce à ce mécanisme, le citoyen qui connaît les besoins de mobilité de la ville, peut participer sans précautions politiques préalables, à l’analyse d’un sujet qui suscite autant de passions que le métro, et s’inscrire dans un exercice de contrôle cela mènera à un dialogue multipartite jamais développé auparavant à Bogotá », a déclaré le superviseur du district, Diego Rivera.

L’entité de contrôle a confirmé à ce média que les 22 citoyens choisis sont:

Astrith Natalia Fonseca González; Leidy Johana Vargas Giraldo; Emilfd Bautista Rodríguez; Zaira Molina; Cielo Rocío Martínez Forero; Elizabeth Aguirre Aguas; Luz Marina Pulido Huertas; Irene Gamboa Casallas; Milton Giovanny Cawtro Sáenz; Hugo Ernesto Medina Martínez; Mauricio Pinzón Monroy; Gabriel Andrés Niño Amado; Luis Javier López Franco; Sergio Mateo González Campos; Armando Rodríguez Rojas; Prudencio Palacios; Yasmina Serrano; Fredy Jovanni Vanegas Hernández; Wilson Fabián Quiroga Gómez; Johana Herrera Mayorga; Ander Fernando Rodríguez Diaz et Cristian Daniel Lagos Monsalve.

Selon le District Oversight, dans les prochains jours, les citoyens élus tiendront la première séance de travail avec la Metro Company.

