Photo de fichier. Un homme portant un masque marche dans une rue de l’un des quartiers où la quarantaine a été décrétée pour contenir la deuxième vague de COVID-19 à Bogotá, en Colombie. REUTERS / Luisa González

L’alerte rouge dans le système hospitalier de Bogotá en raison de l’occupation des unités de soins intensifs et du manque de personnel de santé pour les prendre en charge, ainsi que la fatigue des professionnels qui depuis des mois luttent contre la pandémie, Il continue de contraindre les autorités à mettre en œuvre des mesures pour prévenir l’augmentation des infections au COVID-19. D’où les quarantaines strictes dans la capitale. Voici le panorama:

Les localités qui entreront en quarantaine ce 18 janvier

Ce lundi 18 janvier Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe et Usme Ils sont entrés en quarantaine obligatoire, devenant le troisième groupe de villes à mettre en œuvre ces restrictions. La mesure sera en vigueur jusqu’à 23 h 59 le jeudi 28 janvier, selon le district.

Localités qui peuvent revenir à la normale

Les habitants de de Suba, Usaquén et Engativá Ils pourront descendre dans la rue dès aujourd’hui, suivant tous les protocoles de biosécurité, puisque leur période de quarantaine, qui a commencé le 5 janvier, s’est terminée le 17 janvier; et l’isolement général qui prévalait dans la ville ce week-end a pris fin ce 18 janvier à 4 heures du matin. Aujourd’hui, ceux qui vivent dans la ville pourront également revenir à la normale Teusaquillo, malgré le fait que là-bas la restriction a commencé en même temps que dans Kennedy et Fontibón.

Localités qui restent en quarantaine

Les restrictions sur Kennedy et Fontibón Ils ont commencé le 12 janvier et se poursuivront jusqu’au jeudi 21 janvier à 23 h 59. Bien qu’il reste à attendre si les décrets de district touchent pour le week-end du 22 de ce mois, car, si tel est le cas, les habitants de ce groupe de localités devraient rester chez eux plus longtemps que prévu.

Localités où la quarantaine n’a pas été décrétée

Chapinero, Antonio Nariño, Los Mártires et Santa Fe Ils ne font pas partie des localités les plus contagieuses de la ville, si l’on tient compte des chiffres de Saludata, c’est pourquoi, pour le moment, ils n’auront pas de mesures d’isolement. Mais étant donné l’augmentation générale des infections, ils pourraient se qualifier pour la quarantaine dans un scénario à court terme.

Exceptions aux quarantaines par localités de Bogotá

– Un citoyen par famille peut partir entre 5 h et 20 h, à condition que ce soit pour faire le plein, en plus d’acheter de la nourriture, des produits pharmaceutiques et des produits de première nécessité.

– Ceux qui doivent s’occuper des personnes âgées, des mineurs et des personnes handicapées peuvent également partir.

– Tous les citoyens ont le droit d’être dans la rue, tant qu’il s’agit d’un cas de force majeure, et qu’il y a un soutien. Valable, par exemple, pour les urgences et vétérinaire, par exemple.

– Des établissements commerciaux et des restaurants peuvent ouvrir, mais aucun client ne peut manger à l’intérieur: ils peuvent vendre leurs produits par adresse et par achat à emporter.

– Des centres commerciaux fonctionneront également, mais uniquement pour la commercialisation de produits et services liés à l’approvisionnement et achat de nourriture; également des produits pharmaceutiques, de santé et de première nécessité.

– Les habitants des villes en quarantaine pourront également faire de l’exercice une heure par jour et emmener leurs animaux de compagnie pour se soulager, pour des périodes ne dépassant pas 20 minutes.

Voici comment se déroulent les contagions dans les localités en quarantaine à partir de ce 18 janvier:

Bosa est la quatrième ville avec le plus d’infections au covid-19 dans tout Bogotá, avec 40 088 cas actifs, ce qui représente 7,8% du total à Bogotá. Ciudad Bolívar se classe sixième avec 32 944, suivi de Rafael Uribe Uribe (25 493), San Cristóbal (25 255), Puente Aranda (21 740) et Usme (19 228), selon l’Observatoire de la santé de Bogotá (Saludata).

Vous pourriez également être intéressé par:

Bogotá clôture le week-end avec 723 assignations à comparaître pour foules, couvre-feu et violations des interdictions

À partir de plusieurs serveurs, ils ont piraté le site Web de Farc Party