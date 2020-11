Vue d’un théâtre aux États-Unis où le film Warner Bros.“ Tenet ” est projeté le 2 septembre 2020. . / Jim Lo Scalzo

Jeudi prochain 26 novembre 2020, après huit mois de fermeture de leurs portes, certaines chaînes de cinéma du pays comme Cinemark, Cinépolis et Royal Films accueilleront à nouveau le public amoureux du septième art.

Cela a été rapporté par les sociétés de distribution et d’exposition de films, qui ont assuré qu’en raison de la situation, les salles et les espaces disposeront de tous les protocoles de biosécurité afin que les utilisateurs puissent profiter de l’expérience dans des conditions optimales.

«Tous nos collaborateurs ont participé à une formation rigoureuse en matière de nettoyage, désinfection et mesures de sécurité. Ils reçoivent tous les éléments de protection individuelle nécessaires pour mener à bien leur travail; ainsi qu’ils ont également la responsabilité de compléter un enregistrement avant leur quart de travail, dans lequel un coordinateur effectue le contrôle de la température, en plus de suivre strictement le protocole établi et le lavage et la désinfection des mains », a déclaré Cinemark dans un communiqué.

Dans le cas de Cinemark, les protocoles de sécurité pour les clients établissent une diminution de la capacité des salles, avec l’intention de se conformer aux réglementations nationales et locales. Les heures de présentation du film seront également prolongées et les chaises seront verrouillées sur les côtés en fonction de l’emplacement des participants, avec l’intention de maintenir une distance physique.

Dans le même temps, les billets peuvent être achetés virtuellement pour éviter les foules, ce qui vous permettra de profiter des cassettes avec le moins de contacts possible, et pour ceux qui souhaitent les acheter aux guichets Cinemark, ils suggèrent des cartes bancaires pour réduire les risques.

De même, Cinemark a indiqué que l’un des les clients qui présentent des symptômes tels que fièvre ou maladie similaires à ceux du covid-19 doivent s’abstenir d’entrer dans les chambres.

«Selon la résolution 1746 du 1er octobre 2020, il est obligatoire pour les personnes qui fréquentent nos théâtres de ne pas avoir présenté de symptômes liés au covid-19 dans les 14 jours précédant la date du spectacle, et de ne pas avoir d’antécédents de contact avec des cas suspects ou positifs », a déclaré la société dans ledit communiqué.

Il souligne également que, L’utilisation de masques par les employés et les clients est obligatoire et ils ne peuvent être retirés que lorsqu’ils boivent ou mangent dans les chambres.

À la fin de chaque fonction, tous les déchets doivent être éliminés dans les poubelles situées à la sortie de la salle, ce qui permettra aux employés d’avoir le temps de procéder à une désinfection plus poussée.

Enfin, Cinemark a recommandé que les utilisateurs soient conscients de la distance physique dans toutes les zones du théâtre telles que les salles de bains, les halls, les couloirs, la confiserie, la billetterie et le hall, où une signalisation a été installée pour éviter autant de contacts que possible.

La chaîne de diffusion et de distribution de films rouvrira ses portes le 26 novembre. Photo: avec la permission de Royal Films.

De son côté, Royal Films a annoncé à travers ses réseaux sociaux “nous avons tout prêt pour vous recevoir dans nos multiplex, respectant tous les protocoles de biosécurité afin que vous puissiez profiter des meilleurs films.”

Les salles que Royal Films ouvrira au public sont: Multicine Viva (Barranquilla), Multicine Único (Barranquilla), Multicine Premium Plaza (Medellín), Multicine Único (Cali), Multicine La Estación (Cali), Multicine Jardín Plaza (Cali), Multicine Unicentro (Girardot) et Multicine Acqua (Ibagué).

De son côté, le président de Ciné Colombie, Munir Falah, a annoncé ce vendredi qu’il n’ouvrirait pas ses salles pour le reste de l’année et a souhaité bonne chance à ses collègues.

«Nos collègues de l’exposition cinématographique: Cinemark, Cinepolis et Royal Films, ont fixé la date de la réouverture de leurs cinémas en Colombie, au jeudi 26 novembre prochain. Cine Colombia leur souhaite le meilleur et sera attentif à collaborer avec eux de toutes les manières possibles », a déclaré Falah sur ses réseaux sociaux.

