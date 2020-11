Dans l’après-midi de ce jeudi 19 novembre, une averse impressionnante a couvert les rues de Bogotá, laissant plusieurs secteurs touchés. Parmi les endroits qui ont posé des problèmes, il y a le 7 août, où la pluie déborde du drain, inondant l’important corridor routier.

Selon les pompiers de Bogotá, à la 41e rue, un poteau est tombé et une personne a été blessée, en raison de ce qui a été assisté sur un téléphone mobile du ministère de la Santé. Un arbre s’est également effondré.

Vers 15h30, un arbre est tombé, à la hauteur de la course 88 A avec 21. Les pompiers ne signalent aucun blessé.

Les mobilisations prévues ce jour-là ont été affectées par les pluies, car lorsque les manifestants qui ont réussi à atteindre la Plaza de Bolívar sont arrivés, ils ont été dispersés par l’intense averse.

L’Ideam a assuré que les pluies dans la capitale se sont accompagnées d’orages électriques et même de grêle, dans des secteurs du centre, à l’ouest et au nord de la ville.

Graves inondations le 7 août à Bogotá

L’Idiger veille à ce que dans les localités de Quartiers unis, Teusaquillo, Chapinero, Santa Fe et San Cristóbal il y a eu des pluies fortes et modérées.

L’un des secteurs les plus touchés par la pluie était l’avenue NQS avec la 68e rue, où l’eau atteignait la porte des maisons et des locaux. En outre, le passage au kilomètre 7 de l’autoroute Bogotá-Choachí a été affecté, où un glissement de roches et de boue a poussé les autorités à fermer le couloir pour enlever les matériaux.

De son côté, l’Institut d’Hydrologie, de Météorologie et d’Etudes Environnementales (Ideam) a annoncé que le phénomène «La Niña» s’intensifierait les 20, 21 et 22 du mois.

Ideam prévoit une augmentation des précipitations dans les régions des Caraïbes et des Andes de Colombie et Il a également averti que de telles pluies pourraient être accompagnées d’orages et de vents supérieurs à la normale.

Selon Ideam, compte tenu des précipitations et de l’intensité des vagues tropicales, il est préférable de prendre des mesures préventives dans les zones à flanc de colline face à la possibilité d’augmentations soudaines et / ou de glissements de terrain, dans les contreforts de la Sierra Nevada de Santa Marta, ainsi que dans les départements de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Occidente de Arauca, Casanare et Meta.

Cela peut t’intéresser

Ideam a mis en garde contre une augmentation des précipitations pour le reste du mois de novembre

Un rapport raconte comment les soldats colombiens et leurs familles ont été victimes du conflit entre 1985 et 2018