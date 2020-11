Le ministère local de la Santé serait chargé de fournir les détails à la population intéressée à faire partie du projet. (Photo: . / Hotli Simanjuntak)

Malgré le fait que la pandémie de coronavirus est devenue le principal problème dans le monde en 2020. Le Mexique a rejoint les efforts de divers pays pour trouver un vaccin contre la maladie, à tel point que deux maires de Mexico sont prêts à participer à la dernière phase de développement pour l’un d’eux.

Il s’agit du laboratoire chinois CanSino, qui envisage pour cette phase de test aux centres de santé les communes Tlalpan et Xochimilco. Pour participer, les citoyens pourront se présenter volontairement, mais nous attendons les détails que l’administration de Claudia Sheinbaum fournira.

«Nous allons participer activement à la phase 3 des vaccins CanSino et Janssen, qui ont été approuvés par Cofepris», a lancé le chef du gouvernement.

Selon El Universal, le président a annoncé que le Secrétaire de Santé La section locale serait chargée de fournir des détails à la population intéressée à faire partie du projet.

“Sur la base de ce protocole de recherche qui est mené avec ces sociétés pharmaceutiques et qui est coordonné par un comité du ministère fédéral de la Santé”, a déclaré le responsable.

Jusqu’à présent, le laboratoire Janssen Il participera également avec des volontaires dans les centres de santé de la mairie d’Iztapalapa.

Ce serait entre 10 000 et 15 000 bénévoles de plus de 18 ans qui participeraient au programme. (Photo: . / Dado Ruvic)

Dans sa conférence du matin, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a annoncé que le pays entrerait dans les protocoles de laboratoire.

“Il est très significatif que cette phase trois commence déjà au Mexique car c’est ce qui nous apportera le calme, la certitude avec cette maladie, cette calamité de la pandémie”, a-t-il déclaré.

De son côté, le chancelier Marcelo Ebrard a souligné qu’ils seraient entre 10 000 et 15 000 bénévoles de plus de 18 ans participeraient au programme. Actuellement, le Chili, l’Argentine, l’Arabie saoudite, le Pakistan, la Russie et la Chine font également partie des tests du laboratoire chinois avec entre 30 000 et 40 000 volontaires.

Le 13 octobre, le Mexique a signé les accords d’achat de vaccins contre le coronavirus avec AstraZeneca, Laboratoire britannique, Américains de Pfizer et CanSinoBio pour un total de 1,659 million de dollars. Ceux-ci, en conjonction avec Covax, projet du Organisation mondiale de la SANTE, permettrait de protéger jusqu’à 116 millions de Mexicains.

Mexique enregistré 938405 cas cumulés et 92593 décès directement liée à la nouvelle souche de coronavirus, arrivée au Mexique le 27 février et confirmée par l’Institut national des maladies respiratoires (INER) de Mexico.

Un logo du spécialiste chinois des vaccins CanSino Biologics Inc est affiché au siège de la société à Tianjin, à la suite d’une épidémie de coronavirus (Photo: . / Thomas Peter)

Du total, 48,74% sont des femmes et 51,26% sont des hommes. De plus, 22,60% ont été hospitalisés pour différents niveaux de gravité, tandis que 77,40% ont pu poursuivre leur convalescence à domicile avec tous les protocoles nécessaires.

Au cours des dernières 24 heures, 5 250 cas positifs et 493 décès dus à la maladie ont été enregistrés. Concernant les décès cumulés, la capitale nationale arrive en tête de liste des chiffres, ils le suivent État du Mexique, Veracruz, Puebla Jalisco et Nuevo León.

45% des personnes décédées souffraient d’hypertension avec 45,14%, de diabète avec 38,46%, d’obésité avec 24,08% et enfin, de tabagisme avec 8,05%.

En attente des résultats du test de diagnostic 347696 personnes, qui sont considérés comme suspectés d’avoir un coronavirus, mais depuis le début de la pandémie, un million de 139 452 personnes ont été testées négatives pour le virus SARS-CoV-2.

