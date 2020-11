Le gardien vétéran est l’une des nouveautés de l’équipe Queiroz REUTERS / Ueslei Marcelino

La liste des 24 joueurs présentée par l’entraîneur du sélection de la Colombie, Carlos Queiroz, pour les duels avant Uruguay Oui Equateur, pour les qualifications en Amérique du Sud, a présenté des nouvelles importantes. Le retour des références et des pertes dues à des blessures, ou à la contagion du COVID-19, a conduit le staff technique à prendre des décisions pour constituer l’équipe finale.

David Ospina Il revient sur les ordres du stratège portugais, après son absence lors des deux premiers matchs en direction du Qatar 2022. Le gardien d’Antioquia n’était pas présent lorsqu’il a été touché en quarantaine qui avait été déclarée, le mois dernier, par les cas positifs de coronavirus à Naples, une équipe à laquelle il appartient et qui a obligé tous les membres de l’équipe à respecter la période d’isolement.

Les joueurs colombiens de Porto, Luis Diaz Oui Matheus Uribe, ils ont vécu des situations similaires et sont également de retour à l’appel. Ce dernier avait eu des contacts avec une personne infectée et le «guajiro» ne pouvait pas voyager en raison des protocoles sanitaires établis par les autorités du pays portugais, ce qui l’empêchait de faire partie de la masse salariale qui faisait face au Venezuela et au Chili.

Une vieille connaissance, et l’homme de confiance de Queiroz lors de la dernière Copa América, s’est retrouvée avec un quota dans les 24: William Tesillo. Le défenseur de León de México enregistre 1 394 minutes dans la ligue nationale du pays «manito», le produit de 16 engagements; il n’a été remplacé que sur deux.

L’un des hommes d’idées et de talent est entré dans le groupe des nouveautés. Edwin Cardona Il porte à nouveau les couleurs de l’équipe nationale, grâce à la continuité dont il jouit à Boca Juniors et au bon niveau dont il a fait preuve. Le milieu de terrain a été appelé pour la dernière fois au “ tricolore ” pour la Copa América 2019, un tournoi dans lequel il a disputé deux matches, contre le Paraguay et le Chili.

Les absences de l’arrière droit de Santiago Arias et Stefan Medina, pour cause de blessure, ont donné l’occasion de Luis Manuel Orejuela. Le joueur de Gremio a joué 26 engagements en 2020, 22 pour des tournois locaux et les quatre autres en Copa Libertadores, et a marqué un but.

Daniel Munoz Il reçoit également l’occasion de se battre pour le titre dans ce domaine du terrain. Antioqueño, 24 ans, du Belge Genk, avait déjà été appelé par Queiroz l’an dernier pour les matches amicaux de septembre contre le Brésil et le Venezuela, mais une blessure l’a empêché de profiter de son baptême avec l’équipe senior.

Un autre qui goûte le goût sucré de la première fois aux couleurs de l’équipe nationale est Luis Javier Suarez. Le tireur, qui joue actuellement pour Grenade, a été inclus dans la liste finale, après les pertes sur le front d’attaque de Falcao García, Jhon Córdoba et Rafael Santos Borré, les deux premiers en raison d’une blessure et l’attaquant de River Plate en raison d’un coronavirus. À 22 ans, le samarium rejoint le «taureau» Duván Zapata en tant qu’arme offensive et référence dans le domaine.

