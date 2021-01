Mega Millions: Voici les numéros gagnants du tirage au sort de ce mardi 26 janvier Aujourd’hui, 20 millions de dollars étaient en jeu comme jackpot, mais si le gagnant le réclame en un seul versement, ce sera 14,7 millions de dollars. Découvrez si vous êtes l’heureux gagnant de la loterie

Mega Millions: Ils ont déjà annoncé les numéros gagnants du tirage au sort de ce mardi 26 janvier. Consultez la liste que nous vous laissons ci-dessous, car vous pourriez être l’un des heureux gagnants du jackpot millionnaire.

Cette fois, le sac garanti est 20 millions de dollars avec option de paiement en espèces de 14,7 millions de dollars. Le tirage Mega Millions du 26 janvier 2021 a déjà des résultats et ils sont les suivants:

29 49 56 66 67 – 24

Mégaplicateur: 3x

REGARDEZ LE CONCOURS COMPLET ICI. Vous pouvez également consulter la page www.megamillions.com et y voir tout ce qui concerne la loterie et ses numéros gagnants.

Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous pouvez faire avec cette somme d’argent?

Vous pouvez acheter dans un manoir, des voitures, des vêtements, voyager, économiser, investir, parmi de nombreuses autres options, en remportant le prix Power Ball ou Mega Millions. Vous pouvez même créer votre propre entreprise et ne plus dépendre d’un emploi. Ou vous pouvez vous offrir une vie de luxe en voyageant à travers le monde et en visitant les villes dont vous avez toujours rêvé.

Partagez également avec ceux que vous aimez le plus et acquérez le manoir le plus luxueux et le plus spacieux que vous ayez toujours voulu. De plus, vous aurez la possibilité d’acheter des vêtements de marque de créateurs de renommée mondiale. Vous pouvez avoir le monde à vos pieds et il vous suffit d’acheter un billet et d’attendre la sortie du gagnant.

N’hésitez pas et cherchez le numéro qui vous fera changer de vie de manière plus agréable et confortable. Les chances de gagner sont latentes et vous devez être prêt pour votre fortune, alors n’hésitez pas et participez à la recherche de vos numéros Mega Millions gagnants.

Comment jouer?

Avec ce tirage au sort, vous pouvez être le gagnant du prix maximum si tous les numéros correspondent, y compris la balle jaune (la Mega Ball).

Choisissez 5 numéros de 1 à 75 et un numéro Mega Ball de 1 à 15 ou sélectionnez «QP» (Quik Pik).

Augmentez votre prix de 1 $ de plus par jeu, il vous suffit de cocher l’option Megaplier.

Les montants des prix en Californie sont mutuellement payables et différeront des montants de prix fixes indiqués ici.

Visitez http://www.calottery.com/play/draw-games/mega-millions pour le site Web de la California Lottery et les montants des prix.

Les dessins Mega Millions sont tous les mardis et vendredis soirs.

Mega Millions: que faire si je gagne à la loterie?

1. Signez le ticket. La première chose que les experts recommandent est de signer le billet gagnant, de faire des photocopies du recto et du verso et de le conserver dans un coffre-fort. Aux États-Unis, il y a eu des cas où des gagnants ont perdu leur billet gagnant ou que quelqu’un l’a volé lorsqu’ils l’ont découvert. Ce dernier conduit au point numéro deux …

2. Ne le dis pas. Les experts recommandent de ne dire à personne que vous avez obtenu les numéros gagnants du Mega Millions; et cela inclut les parents et amis proches. La réaction la plus courante est de vouloir le dire à tout le monde proche de vous. Cependant, même vos proches peuvent être tentés de saisir le ticket gagnant ou de communiquer à quelqu’un en dehors du cercle restreint que vous êtes prêt à faire tout ce qu’il faut pour mettre la main sur le ticket.

3. Restez anonyme. Si les lois de votre état le permettent, il est conseillé de garder l’anonymat. Cependant, les seuls États qui l’autorisent sont le Delaware, le Maryland, le Dakota du Nord, le Kansas, l’Ohio, la Caroline du Sud, le Texas et la Géorgie. Pendant son séjour dans le Vermont, le Colorado, le Connecticut et le Massachusetts, le gagnant peut envoyer un avocat désigné pour récupérer le prix.

4. Cherchez de l’aide. Il est important de ne pas prendre de décisions soudaines et de prendre le temps de trouver un bon avocat et un conseiller financier de confiance. D’autre part, il est essentiel d’employer un comptable de confiance pour se conformer à toutes les taxes à la lettre.

5. Gérez. Bien qu’il puisse sembler inutile de prévoir un budget lorsque le prix est si important, c’est exactement quand la personne en aura le plus besoin.

