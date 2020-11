15 minutes. Le chemin de la réélection du président américain Donald Trump est de plus en plus étroit et passe nécessairement par la Pennsylvanie, sans laquelle les 20 voix au collège électoral lui seront impossibles à obtenir un second mandat à la Maison Blanche.

Avec seulement 214 délégués assurés sur les 270 dont elle a besoin pour remporter les élections, la campagne de Trump a semblé démissionner vendredi.

La campagne est maintenant convaincue que les poursuites qu’elle a intentées pour contester l’examen dans quatre États charnières porteront des fruits significatifs. Ou dans lequel il y a des décomptes dans plusieurs de ces territoires qui retournent la carte électorale.

“Nous continuerons dans ce processus à travers tous les aspects de la loi”, a déclaré Trump dans un communiqué vendredi.

Ce qui est clair, c’est que, sur la base du décompte actuel, Trump ne pourra pas gagner s’il ne l’emporte pas en Pennsylvanie.

Même s’il gagnait les trois autres États clés restants – la Géorgie, le Nevada et la Caroline du Nord – et renversait la situation en Arizona, Trump serait toujours cinq délégués sur le nombre magique de 270.

En plus de s’imposer en Pennsylvanie, le président doit également conquérir la Géorgie, deuxième prix en jeu. S’il ne le fait pas, le meilleur scénario qu’il puisse espérer est une égalité à 269 délégués avec Biden.

Dernier mot

Ce lien serait résolu au Congrès américain: la Chambre des représentants élirait le président et le Sénat le vice-président.

S’il ne gagne pas en Pennsylvanie ou en Géorgie, Trump devrait s’accrocher à la possibilité que le recomptage multi-États le maintienne en vie.

L’autre façon serait que les poursuites qu’il a présentées invalident un grand volume de votes dans plusieurs États clés, ce qui est également improbable car pour l’instant son litige n’a pas pu arrêter le contrôle.

Cependant, il y a encore beaucoup d’incertitude autour de l’avenir de la bataille juridique, et les perspectives sont devenues encore plus complexes lorsque la Géorgie a confirmé vendredi qu’elle recompterait les votes, ce qui pourrait également se produire en Pennsylvanie.

Malgré cela, Trump a obtenu jusqu’à présent sept millions de voix de plus qu’en 2016. Alors que Biden le mène par plus de 4 millions de voix.

Tous deux ont battu le record détenu jusqu’à présent par Barack Obama en tant que candidat à la présidentielle avec le soutien le plus populaire.