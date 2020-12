(Photos: . / AP / Cuartoscuro / .)

Après un année mouvementée et plein de questions, Google a publié quels étaient les recherches le plus populaire au Mexique et bien sûr, le coronavirus était le sujet le plus pertinent, cependant, d’autres sujets, à la fois local et international, a attiré l’attention des utilisateurs.

En termes de thèmes, pandémie de Coronavirus occupaient la première place des recherches dans le pays, ainsi que d’autres dérivés de cette même question, parmi lesquels se démarquaient “Conseils” Oui “Symptômes”. En outre, certains outils qui sont devenus une utilisation quotidienne tels que Google Classroom Oui Zoom ils occupaient également une place dans ce classement.

À propos de problèmes non pandémiques, Les Mexicains étaient intéressés par Élections aux États-Unis, qui s’est produit début novembre, ainsi que par l’application Bien-être aztèque, qui a été créé pour aider le bénéficiaires des bourses de bien-être Benito Juárez délivré par le gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador.

Il est à noter que les Mexicains ont également recherché des formes de divertissement en ligne, car parmi les sujets les plus recherchés figuraient “Jeux Google Doodles populaires”, que la société Mountain View lance à des dates spéciales, ainsi que “Parmi nous”, un jeu vidéo qui a fait sensation en raison de l’interrelation que les joueurs en ligne doivent établir.

Listes les plus recherchées en 2020

(Photo: Google)

Les tendances

1. Coronavirus

2. Salle de classe

3. Élections aux États-Unis

4. Bien-être aztèque

5. Jeux Google Doodles populaires

6. Zoom

7. Conseils sur le coronavirus

8. Symptômes du coronavirus

9. Parmi nous

10. Ligue des champions

Les questions les plus posées par les Mexicains

(Photo: Guillermo Arias / .)

Cette année, également à cause de la pandémie, les Mexicains ont mis mains au travail pour prendre soin de votre santé. C’est à partir de cette prémisse que certaines des questions les plus recherchées étaient “Comment faire du gel antibactérien?”, “Comment faire un masque?”, “Comment se propage le coronavirus?” et “Comment prévenir le coronavirus?”

Quoi?

1. Qu’est-ce que le coronavirus?

2. Qu’est-ce que tusa?

3. Qu’est-ce que le cancer du sein?

4. Que sont les aliments transformés?

5. Qu’est-ce que le stress?

6. Qu’est-ce qu’un verset?

7. Qu’est-ce qu’une pandémie?

8. Qu’est-ce qu’un choc hypovolémique?

9. Que s’est-il passé le jour de ma naissance?

10. Qu’est-ce que la lèpre?

Comme?

(Photo: fichier)

Une autre maladie classée dans ce décompte était lèpre, spécifiquement avec la question “Comment se propage-t-il?” Et c’est qu’au Mexique, en plus de la pandémie COVID-19, au cours de l’année, il a également été annoncé qu’ils se sont enregistrés plus de 85 cas de cette condition.

Selon Fátima Luna, directrice du programme national de mycobactériose du ministère de la Santé, la lèpre se transmet par gouttelettes expulsées par la bouche ou le nez et affectant principalement la peau et les nerfs périphériques; leur période d’incubation, a-t-il expliqué, est de 5 ans à 20 ans.

1. Comment faire du gel antibactérien?

2. Comment faire un masque facial?

3. Comment réduire la luminosité de mon ordinateur portable?

4. Comment créer votre avatar Facebook?

5. Comment se propage le coronavirus?

6. Comment prévenir le coronavirus?

7. Comment jouez-vous parmi nous?

8. Comment mettre @?

9. Comment la lèpre se propage-t-elle?

10. Comment le jour des morts est-il célébré au Mexique?

Gens

(Photo: fichier)

En ce qui concerne les personnes, les plus recherchés au Mexique ont été les candidats à la présidence des États-Unis, Joe Biden et Donald Trump, mais la troisième place était occupée par le chanteur Christian nodal, qui a gagné en popularité pour sa participation en tant qu’entraîneur au programme La Voz México et pour être le fiancé de Belinda.

1. Joe Biden

2. Trump

3. Christian Nodal

4. Kim Jong-un

5. Will Smith

6. Karla Panini

7. Adele

8. Renato Ibarra

9. Andrea Escalona

10. Amber Heard

En mémoire

(Photo: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Concernant les décès, les recherches ont porté sur des célébrités comme le basketteur Kobe Bryant, le producteur Magda Rodriguez ou l’actrice Naya rivera. Cependant, le nom de Ingrid Escamilla, une femme de 25 ans qui a été victime d’un fémicide à Mexico et dont les photos ont été diffusées par les utilisateurs des réseaux sociaux et des journaux, une action pour laquelle ils complices d’un crime.

1. Kobe Bryant

2. Magda Rodríguez

3. Naya Rivera

4. Ingrid Escamilla

5. Chadwick Boseman

6. Héctor Suárez

7. José Kuri

8. Xavier Ortiz

9. George Floyd

10. Yoshio

Émission et séries télévisées

(Photo: fichier)

1. Commande Z

2. Cobra Kai

3. Guerriers 2020

4. Anne avec un E

5. Souhait sombre

6. Élite

7. Éducation sexuelle

8. L’Académie des parapluies

9. Rubis

10. 100 jours pour tomber amoureux

Événements

(Photo: Jim Lo Scalzo / .)

Les événements les plus recherchés de l’année ont été Élections aux États-Unis, tandis qu’à la deuxième place était le Bonne fin, qui dans ce 2020 a duré un semaine complète, en raison des restrictions dans les centres commerciaux face à la pandémie de coronavirus.

1. Élections aux États-Unis

2. Bonne fin

3. Journée des enseignants

4. Fête des grands-pères

5. Équinoxe d’automne

6. Pâques

7. Année bissextile

8. Ouragan Delta

9. Tremblements

10. Beyrouth

Films

1. Miracle dans la cellule 7

2. Annabelle

3. Jojo Rabbit

4. Panthère noire

5. 365 DNI

6. Merveille

7. Spongebob à la rescousse

8. Enola Holmes

9 parasites

10. 1917

