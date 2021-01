(PHOTO: Televisa / CUARTOSCURO.COM)

Après avoir annoncé ce jeudi que le bureau du procureur général (FGR) avait décidé de ne pas engager de poursuites judiciaires contre Salvador Cienfuegos, le communicateur Victor Trujillo, populairement connu comme “Brozo”, n’a pas perdu de temps et a réagi de manière acide à travers leurs réseaux sociaux.

La publication de l’hôte Latinus était ironique et faisait référence à ce qui avait été soulevé lors de la conférence du matin d’Andrés Manuel López Obrador. Le président mexicain a diffusé un chapitre de la série “Don Gato y su Pandilla”, ceci en l’honneur de Jorge Arvizu, acteur qui a donné vie au personnage de “Benito Bodoque”.

Suivant cette même ligne, Trujillo a publié une image de “Porky”, un personnage des “Looney Tunes” s’exclamant sa phrase classique “C’est tout le monde”, ce faisant référence au cas de Cienfuegos et de l’administration du soi-disant 4T.

Tout au long de sa carrière, Victor Trujillo a utilisé «Brozo» comme forme d’expression, un personnage qui confronte, critique et interroge les politiciens mexicains, quel que soit le parti au pouvoir.; Cependant, ces dernières années, il a joué dans divers conflits avec des responsables et des militants du gouvernement AMLO.

(Photo: Capture d’écran / Twitter @V_TrujilloM)

Quelques heures avant de réagir à Cienfuegos, “Brozo” a également lié le président AMLO et l’Institut national électoral (INE) avec “El Coyote” et “Correcaminos”, personnages légendaires de Warner Brothers. «Eh bien, déjà installé dans les dessins animés d’hier et d’aujourd’hui: Andrés Manuel et l’INE. Nip, nip », a écrit le comédien sur son compte Twitter.

Il y a quelques jours, López Obrador Il a déclaré que l’information ne doit pas être confondue avec la propagande, en raison de la discussion qui existe sur l’interdiction de la transmission de la conférence du matin, comme l’a demandé le président de l’Institut national électoral (INE), Lorenzo Córdova.

«Non, nous n’allons pas faire cela, nous ne l’avons jamais fait, cela irait à l’encontre de nos principes, nous nous sommes battus contre cela pendant longtemps, ce que le directeur de l’INE n’a pas vu, car il a fermé les yeux, gouvernements précédents, jusqu’au dernier gouvernement », déclaré.

(Photo: Twitter / Victor Trujillo)

Pour sa part, Córdova a déclaré que «Personne ne suggère de suspendre ou d’annuler les conférences du président. La loi dispose que toute sa transmission doit être suspendue pendant les campagnes électorales. L’INE Mexique garantira la légalité et l’équité en 2021 conformément à ses pouvoirs constitutionnels ».

Le bilan de Trujillo contre le gouvernement López Obrador continue de croître et l’un des plus controversés s’est produit en décembre dernier, lorsque le communicateur a lancé une insulte au chef de l’exécutif à travers son éditorial publié sur la chaîne Latinus.

Souviens-toi d’Andrés, tu n’es pas un dieu, tu es un putain de président, qui soit nous sert, soit ne travaille pas pour les mères »Brozo a déclaré à l’époque concernant la question du coronavirus et la campagne de vaccination promue par le gouvernement mexicain.

CAS CIENFUEGOS

Le FGR a déterminé que l’ancien chef de la Défense nationale n’avait jamais eu de rencontre avec les membres du cartel H-2 et n’a pas maintenu la communication avec eux. Il n’a pas non plus pris de mesures pour protéger ou aider les membres de ce groupe criminel.

De plus, l’analyse de votre patrimoine et le respect de vos obligations fiscales, il n’y avait aucune donnée ou signe qu’il avait reçu un revenu illégal ou sa fortune avait augmenté anormalement, selon leurs perceptions dans la fonction publique.

«Après avoir analysé les éléments de preuve envoyés par les autorités nord-américaines et ceux fournis par le général à la retraite Salvador Cienfuegos; Le #FGR a conclu qu’il n’avait eu aucune rencontre ou communication avec un groupe criminel. Par conséquent, il a été décidé de ne pas exercer de poursuites pénales (sic) », Faisait partie de la déclaration de l’agence dirigée par Alejandro Gertz Manero.

