Photo: avec l’aimable autorisation de l’Université nationale de Colombie.

L’enseignement supérieur en Colombie s’améliore, comme le confirme la liste des meilleures institutions basée sur des indicateurs de recherche qui, selon Sapiens Research, est la seule reconnue par l’observatoire international IREG.

Le classement de cette année est mené, une fois de plus, par les universités National, Antioquia et Valle, qui sont sur le podium depuis plusieurs années et se distinguent par leur appartenance aux institutions publiques qui maintiennent les meilleurs indicateurs de recherche du pays.

Cependant, la liste a apporté des changements, menés par la Pontificia Universidad Javeriana et l’Universidad de Los Andes. Selon Sapiens Research, ce dernier a perdu la quatrième place et a été dépassé par Javeriana, se positionnant comme l’un des meilleurs du pays.

«Dans U-Sapiens, la force de l’Universidad Javeriana Bogotá est principalement sur la variable« Magazines », où son score est trois fois plus élevé que celui des Andes; puis «Postgraduate» (masters et doctorats), avec un avantage de près de trois points », précise Sapiens.

Les sixième et septième places n’ont pas enregistré de changements et ont été occupées par l’Universidad Nacional, basée à Medellín, et Industrial de Santander, dont le siège principal est à Bucaramanga.

La Pontificia Bolivariana, située à Medellín, est montée d’une place à la huitième, tandis que l’Université technologique de Pereira a grimpé de deux places à la neuvième, tandis que l’Université du Nord de Barranquilla, est descendue à la dixième position.

Ils sont suivis par l’Université de Caldas, Manizales; l’Université pédagogique et technologique de Colombie, située à Tunja; l’Université de la Sabana, à Chía; l’Université de Carthagène et l’Université de Rosario, à Bogotá.

Selon les indicateurs de recherche correspondant au deuxième semestre 2020:

Sapiens a également souligné que depuis la version 2017-1 du classement, l’Universidad del Valle était positionnée à la troisième place et les Andes tombaient à la quatrième. L’avancée de la Javeriana Bogotá se démarque également.

“Bien que la différence de scores entre les deux universités ne soit pas beaucoup (0,389), ce seul avantage a placé Javeriana-Bogotá à la quatrième place”, indique la recherche.

En termes de recherche, ces trois universités continuent de rester sur le podium et se sont une fois de plus démarquées dans l’étude des 20 établissements d’enseignement supérieur pris en compte dans la mesure de ce second semestre.

Les variables prises en compte dans cette classification sont: les revues indexées, les masters et doctorats et les groupes de recherche.

Après avoir publié la liste, Sapiens Research a précisé que «le classement U-Sapiens est la classification la plus importante publiée par Sapiens Research. Et il ne faut pas le confondre avec les autres classements publiés annuellement ou tous les deux ans, dont les approches sont totalement différentes mais complémentaires ».

Selon le cabinet, 29% des établissements d’enseignement supérieur ont réussi à faire progresser au moins un poste, tandis que six en ont grimpé cinq ou plus.

