“Ici Je suis arrivé, tout entier», Il commence par dire Cecilia Milone sur une circonstance que son texte ne mentionne pas tacitement, mais qui est très claire: il fait référence à la quarantaine obligatoire qui a commencé à s’appliquer dans toute l’Argentine le vendredi 20 mars. Et combien cela l’a affectée. Car à cette époque – sept mois et demi – la chanteuse faisait face à différentes circonstances qui lui ont profondément pénétré l’esprit, même si elle a réussi à les surmonter.

«J’ai pu passer sans fêter mon anniversaire avec mes amis de Buenos Aires – il fait confiance à son compte Instagram, où il a partagé ses paroles. J’ai pu passer Pâques sans les gens qui l’apprécient autant que moi. je pouvais passer par le duel de mon chien, qui avait presque 16 ans avec moi. Nous avons pu commencer ensemble, avec mon mari (Nito Artaza), le projet de voir le théâtre dans la voiture “.

Et c’est que Milone, artiste au parcours étendu et reconnu, a subi comme tous ses collègues l’interdiction de faire des spectacles avec un public. Le streaming et l’auto-cinéma – qui impliquent un déploiement technique important, comme des écrans géants, des caméras et un son amplifié pour chaque voiture – sont apparus comme des alternatives qui n’ont cependant pas réussi à combler les lacunes. La crise est profondément ancrée dans l’environnement artistique.

Par cas, Flavio mendoza il l’a transmis il y a quelques jours à Victoria Donda, à l’origine d’un croisement fort dans le programme de Andy Kusnetzoff. Et c’est pourquoi le chanteur prévient: “(Je suis) terrifié de ne pas savoir de quoi nous allons vivre si cela continue “. “Que Dieu nous soutienne.” mendier.

Cependant, Cecilia ne s’arrête pas seulement dans la situation économique désastreuse. Son article se concentre davantage sur son état émotionnel: «COVID n’est pas plus mortel que l’éloignement de ceux que nous aimons et dont nous avons besoin à proximité. Je suis reconnaissant de vivre avec l’homme que j’aime … mais J’ai mal à la poitrine, une si grande angoisse … -il avoue- Je prie pour que je sois apaisé et que le cœur de ceux qui ressentent la même chose que moi aujourd’hui soit guéri. “

Dans ses écrits, Milone opte pour la prudence: «Je comprends les mesures, les risques d’effondrement des centres de santé», souligne-t-il, même si les politiques de santé mises en œuvre par le gouvernement n’ont pas empêché les décès par coronavirus d’être déjà supérieurs à 32 mille , bien que la courbe de contagion (1 205 928 infections à ce jour) ait chuté pour la première fois il y a environ 15 jours. Mais c’est clair: “Cela me noie”, dit-il. Et il conclut: «Je prie pour vous. Prier pour moi”.

L’actrice n’est pas la seule célèbre à exprimer son inquiétude face à la prolongation de la détention. “Je me sens comme un légume -être sincère Fanny Mandelbaum il y a une semaine-. J’ai besoin d’être en contact avec les gens et de me sentir utile; Je ne suis pas une chose. Même si je continue d’avoir mon émission de radio, que je suis connecté, que j’ai 20 groupes WhatsApp et que j’ai appris ce qu’était Netflix, ce n’est pas la même chose que d’être connecté avec ses proches ».

Martin Bossi Était au-delà. “Sans devenir complotiste, le plus drôle, c’est que personne ne s’est demandé ce qui s’est passé”, a glissé le comédien dans une interview avec Télé-exposition-. C’est comme une chauve-souris qui éternuait et ils disaient: «Tout le monde à la maison, ils perdent leur emploi et leurs affections»; «Ah, bien, bien …» ». Et il s’est opposé à la possibilité de se faire vacciner: «Cela entre dans ce que chacun ressent avec son âme et avec son corps. Chacun peut faire ce qu’il veut. Je conseille à ceux qui se sentent bien et en sécurité de se faire vacciner de le faire. En particulier, et je ne suis un exemple de rien, je ne m’excuse pas, Je ne veux pas me faire vacciner».

