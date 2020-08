Après un long combat contre le coronavirus, l’actrice mexicaine Cecilia Romo est décédée.L’ANDI a été celle qui a confirmé la malheureuse nouvelle L’actrice a été reconnue pour sa participation aux romans de Televisa

Décès de Cecilia Romo Romo, actrice mexicaine de Televisa. Le monde du divertissement est à nouveau habillé de deuil. Et c’est qu’il y a quelques minutes à peine la mort malheureuse de l’actrice mexicaine Cecilia Romo a été confirmée.

Comme on s’en souviendra depuis fin mars, l’actrice a reçu un diagnostic de Covid-19.

Ceci Romo a contracté la maladie après avoir fait un voyage aux États-Unis.

Qui a confirmé la malheureuse nouvelle, c’est l’Association nationale des interprètes, ANDI, qui avec un message a rapporté la nouvelle fatidique: «Le #Directive Council et le Comité de vigilance de l’ANDI Mexique, communiquent la mort sensible de l’interprète Ceci Romo. Nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

Ses projets les plus importants étaient des mélodrames comme Rosa Salvaje, La Hora Marcada, Tú y yo et El Premio Mayor.

Certaines célébrités, après avoir appris, ont envoyé leurs condoléances. L’une d’elles était Raquel Garza qui a déclaré: «Je n’avais jamais compris la dimension que représente le mot force humaine jusqu’à présent. J’ai dû dire au revoir à de nombreux amis, repose en paix, mon toujours doux et guerrier Ceci Romo. Coeur rouge Mains paume contre paume C’était toujours agréable de coïncider avec toi ».

De son côté, sa fille Claudia n’a encore fait aucune déclaration après la mort de sa mère, même si dans sa dernière publication elle avait déclaré que les 72 dernières heures étaient définitives pour la santé de sa mère, après avoir subi un nouveau traitement pour combattre un champignon.

Mais il y a longtemps, il y avait de l’espoir, car sa fille était convaincue qu’elle guérirait. Même après avoir été intubée, l’actrice mexicaine a envoyé un message à ses followers dans lequel elle a exprimé qu’elle voulait qu’ils la voient qu’elle était heureuse.