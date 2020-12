L’argument entre Leto et Closs

Roberto Leto et Mariano Closs ont eu un crossover en direct, après le classement de River aux demi-finales de la Copa Libertadores. El Millonario a battu l’équipe uruguayenne 6-2 et est passé de la phase avec un total de 8-2. Grâce au grand cadeau de l’équipe de Marcelo Gallardo, Le journaliste partisan de Boca a tenté de minimiser la campagne de la poupée, mais le journaliste d’ESPN l’a chicané: «C’est un bon moment pour River depuis six ans».

Leto a rappelé les réalisations de Carlos Bianchi à Boca et a demandé à être reconnu pour les Coupes du monde remportées contre le Real Madrid et Milan. «Bien sûr, et le moment où Bianchi a eu du bon à Boca n’était pas aussi très bon? Il a remporté les Coupes du monde, l’Intercontinental ». Bien sûr, à la table, ils ont accepté, mais ils ont immédiatement indiqué qu’il correspondait au présent. “C’était extraordinaire, mais ce dont parle Alejandro l’est maintenant.”

«Et non, maintenant bien sûr c’est l’heure de River. Parfait. Ça va, mais il y a aussi eu de très bons moments de Boca. L’Intercontinental que Boca a remporté contre le Real Madrid, contre Milan ne sont pas reconnus », Roberto continua. «Pour Rober, il y a des gens qui ne sont pas nés, qui n’ont pas vu ça. Il y a 13 ans, c’est arrivé », ajoutèrent-ils à table, au grand mécontentement du journaliste partisan.

Et à ce moment-là, Fantino est apparu sur la scène, qui fidèle à son style a mis plus de mauvaises herbes: «Rober, nous sommes grands. Je me souviens, et Mariano (Closs) et Diego (Latorre) vont se souvenir parce que nous avons grandi ensemble, mais je vais vous dire quelque chose. L’autre jour, j’ai nettoyé quelques tiroirs à la maison et j’ai trouvé un lecteur DVD que j’avais acheté avec Chicho Serna. Imaginez, il n’y a plus de DVD à lire ».

Le journaliste de la campagne Boca a marché sur le bâton et est revenu avec une chicane pour River: «Alors, quand le football a-t-il commencé pour vous? 2011 n’est pas nécessaire de le mettre car c’est une date particulière (en référence à la descente de rivière). Voulez-vous commencer en 2012? A partir de quel moment dois-je commencer à parler?

Fantino a continué et a lancé une autre phase qui a fait rire: «Je mettrai Leto en banque, mais quand nous sommes allés jouer avec le Bayern Münich en finale (Intercontinental en 2001), j’ai acheté un lecteur mp3. Il n’y a plus rien de Rober de ça ».

