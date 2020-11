Photo: Présidence du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a expliqué ce lundi lors de sa conférence de presse pourquoi il avait choisi d’inonder les zones où se trouvent les communautés autochtones dans l’état de Tabasco.

«D’abord, pour dire que le volume d’eau qui a été retiré du barrage a été réduit, pour ne pas inonder les zones inférieures, les techniciens avaient prévu d’enlever jusqu’à 2500 mètres cubes par seconde, et j’ai arrêté ça: (je leur ai dit)` attendez, je pars par làC’était il y a 10 jours samedi, et j’ai proposé que si cette opération devait être réalisée, pour empêcher le barrage de se briser, on la ferait progressivement, petit à petit pour que l’on puisse voir comment elle se comportait, le ruissellement …

Heureusement, 2100 mètres cubes ont été drainés, et non les 2500 qui étaient projetés, cela signifiait réduire beaucoup la crue ou ne pas aggraver beaucoup la crue.Si nous avions laissé tomber les 2 500 mètres cubes, tout Tabasco, Villahermosa et tout se seraient effondrés.

Photo: Présidence du Mexique.

Maintenant, l’échappement est à 1200, et ce parce que nous tirons de l’eau Malpaso, parce qu’une autre tempête arrive, un autre ouragan qui, j’espère, ne nous frappera pas parce qu’il va compliquer les choses …

Une fois que nous avons fait cette opération, ce qui signifiait moins d’eau, nous pouvions choisir, il y a une porte, la rivière du barrage de Peñitas, …Cette rivière Grijalva a une autre dérivation qui est le Carrizal, cette rivière est celle qui va à Villahermosa, là une porte a été faite pour protéger Villahermosa, de sorte que la porte qui ne s’est pas fermée en 12 ans, a été fermée, prendre de l’eau à Villahermosa et cela signifiait, à travers la Samarie (rivière), plus d’eau dans la zone inférieure, qui sont les zones des communautés autochtones.

Ce lundi, Le président a confirmé que le 7 novembre, il avait demandé aux techniciens de ventiler “petit à petit” le barrage de Peñitas, au risque de se briser à cause des pluies d’Eta, car sinon «tout Tabasco coulerait», leur patrie.

Photo: Présidence du Mexique.

En outre, il a ordonné de fermer la vanne de crue de la rivière Carrizal, qui traverse Villahermosa, afin de ne pas inonder cette ville de 857 000 habitants.

«Nous avons mesuré que l’eau s’écoulerait de ces communautés, mais pas comme à d’autres occasions, qu’en plus le volume était déjà plus faible en plus du drain et nous avons choisi de fermer la porte, j’ai été en attente et s’il y a des inondations dans Xalpan, Najacuca, mais pas plus grand et nous nous occupons des victimes, nous avons des abris, la zone la plus critique est Centla, car c’est une zone très basse qui est même en dessous du niveau de la mer, il y a des communautés, je l’ai confirmé hier, comme Allende, Guerrero Cuauhtémoc, toute cette zone est très inondée, un mètre deux mètres d’eau dans les maisons.

Il y a déjà des abris, les gens sont pris en charge, ouiIls les soutiendront toujours avec de la nourriture et des médicaments, les dégâts seront réparés, ils recevront des ressources pour leurs biens, leurs meubles, ce qu’ils ont perdu pour tous, pour toutes les victimes », a-t-il expliqué.

(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

Il a assuré avoir été contraint de choisir “entre les inconvénients” car historiquement “il n’y a pas eu un bon contrôle des barrages” et a réitéré qu’il présentera “un décret pour que la gestion des barrages soit subordonnée à la protection civile et qu’ils soient la proie de protéger les personnes et prévenir les inondations ».

“Et nous allons aborder le problème sous-jacent, pourquoi cette situation de choix entre les inconvénients, qui me fait beaucoup de mal, car il n’y a pas eu un bon contrôle des barrages qu’il y aura maintenant, ce ne sera plus la génération des l’énergie électrique est l’essentiel, mais la protection civile », a indiqué le président mexicain.

Lopez Obrador a annoncé lundi un décret afin que la gestion des barrages ait comme priorité d’éviter les inondations au lieu de produire de l’électricité, après la catastrophe provoquée par Eta dans le sud-est du pays.

«Je vais publier un décret à cet effet et les quatre barrages, les quatre centrales hydroélectriques vont avoir un canal écologique, de sorte que les barrages, les réservoirs, les navires restent vides, de sorte qu’en cette saison, août septembre, octobre novembre, c’est-à-dire quand il pleut le plus de sorte qu’en ce moment c’est quand il pleut le plus N’ayons plus de problème », a déclaré le président lors de sa conférence de presse du matin du Palais national.

Le président mexicain a provoqué la polémique ce dimanche lors d’une visite dans les zones touchées de l’état de Tabasco, où il a admis que son Le gouvernement a choisi «d’inonder» les zones indigènes et pauvres de l’État pour éviter de nouveaux dégâts dans la capitale, Villahermosa.

D’abord comme un ouragan, puis comme une dépression tropicale, l’Eta a frappé l’Amérique centrale puis le sud-est du Mexique à partir du 3 novembre, faisant au moins 130 morts et des scènes de destruction.

(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

Selon le dernier décompte officiel du Mexique, où 28 personnes sont mortes, à Tabasco il y a eu 8 morts et 302 498 touchés, au Chiapas 20 morts et 54 976 touchés et à Veracruz 10 848 touchés.

«Les gens sont servis. Il y a des cuisines, ils les soutiendront toujours avec de la nourriture et des médicaments, les dégâts seront réparés, ils recevront des ressources pour les articles ménagers, les meubles, les lits, les cuisinières, tout ce qu’ils ont perdu à toutes les victimes », a promis le président.

Le président a confirmé que les barrages de la région continuent d’être épuisés par mesure de précaution contre le passage de l’ouragan Iota dans la mer des Caraïbes, bien qu’il ne soit pas encore clair qu’il affecte le Mexique.

