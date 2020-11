Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a proposé ce dimanche au sommet du G20 d’éliminer le montant de la dette envers les pays plus pauvres, en plus de garantir que les pays à revenu intermédiaire puissent avoir accès à des prêts avec des taux d’intérêt équivalents qui sont en vigueur dans les pays développés.

López Obrador a évoqué l’endettement que les pays ont eu à cause de l’urgence sanitaire due à la pandémie de Covid-19, qui, a-t-il dit, a augmenté en moyenne de 20%; et il a examiné la menace future pour la stabilité économique et le bien-être social, si elle n’est pas traitée à partir de maintenant.

«La dette a augmenté de 20% en moyenne à cause de la pandémie, et si nous ne traitons pas ce problème maintenant, il deviendra à l’avenir une nouvelle menace pour la stabilité économique et le bien-être social », Express.

Par conséquent, le président mexicain a proposé ce qui suit au groupe des 20:

«Essentiellement, notre proposition comprend les éléments suivants:

Premièrement: remplir l’engagement d’éliminer les montants de la dette et le paiement du service de la dette aux pays pauvres du monde.

Deux: garantir que les pays à revenu intermédiaire peuvent avoir accès à des prêts à des taux d’intérêt équivalents à ceux en vigueur dans les pays développés », a déclaré le président López Obrador.

Le président mexicain a assuré que grâce à la coopération et à l’entraide, cette période douloureuse peut être surmontée.

“Je suis sûr que la coopération et l’entraide, permettra à toutes les nations de surmonter cette période douloureuse, j’espère que nous pourrons laisser dans l’histoire un exemple de la façon de faire face à une menace sanitaire mondiale et à une grave crise économique par l’application du principe de la fraternité universelle“, il a souligné.

