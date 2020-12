Zinedine Zidane a publié une image à Noël qui a suscité la controverse (Photo: REUTERS)

À la veille de Noël, la seule des ligues majeures d’Europe qui ne se repose pas est la Premier League, où se joue le traditionnel Boxing Day. Dans le reste des championnats, les footballeurs et les entraîneurs en profitent généralement pour retrouver leurs familles dans leurs pays respectifs, bien que cette année le coronavirus Il a surtout restreint les rencontres et resserré les calendriers. Mais pas pour la famille de Zinedine Zidane.

Malgré l’avancée de COVID-19[feminine dans France, le DT de Real Madrid Il a essayé de profiter au maximum de ces jours de congé et a voyagé pour voir ses proches.

Lui et ses enfants et d’autres membres de son cercle intime publiaient images sur les réseaux sociaux et il y en avait parfois une qui faisait polémique: c’est une photo où il y a un nombre de personnes supérieur à celui recommandé par le gouvernement français, qui est en état d’alerte pour la troisième vague de la pandémie.

La famille Zidane a célébré Noël dans les Alpes françaises.

Comme on peut le voir sur l’image circulant sur les réseaux sociaux, Zizou et sa famille vêtus de pyjamas allégoriques et Père Noël pour célébrer le Bonne nuit. La controverse a été générée parce que le Gouvernement français recommandé de passer les vacances avec un maximum de six personnes.

Les médias espagnols tels que La Vanguardía et Mundo Deportivo se concentrent sur le fait qu’avec Zidane 11 autres personnes apparaissent, donc dans la célébration, il y avait deux fois plus de personnes suggérées. Parmi eux se trouvent les fils du directeur technique, Luca et Enzo, avec leurs partenaires respectifs. Toutes les personnes de bulles différentes, ensemble, sans distance ni masque.

Selon les derniers rapports, France est l’un des pays les plus touchés par la pandémie dans le monde: il totalise 2,527 millions d’infections depuis le début et accumule un total de 62.427 décès. Même, dans les dernières heures, le premier cas de la nouvelle souche de coronavirus a été détecté et 159 personnes ils sont morts de la maladie.

Le Real Madrid de Zidane jouera contre Elche le 30 décembre (Photo: REUTERS)

Au retour de votre séjour dans les Alpes françaises, sûrement Zizou faites un test PCR pour voir si vous avez été infecté. Il Real Madrid revient à l’entraînement ce dimanche et affrontera le Elche le mercredi 30 au stade Martínez Valero pour la seizième journée de LaLiga. Le club blanc ouvre la voie aux côtés d’Atleti avec 32 points et traîne un total de cinq victoires consécutives à leurs derniers matchs.

