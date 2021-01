Le Pinamar Moda Look est le défilé d’été Là où les tendances de la coiffure, du maquillage sont présentées et de nouvelles collections de la haute couture aux maillots de bain, en passant par le sportswear et la mode décontractée.

Célébrités, mannequins et créateurs se sont retrouvés au milieu de la forêt de Pinamar se conformer à tous les protocoles COVID afin qu’un événement de cette ampleur puisse avoir lieu. Nous nous sommes entretenus avec Guillermo Azar, l’organisateur, qui a souligné: “Prendre soin de soi, tout peut être fait” et a remercié le Ministère du Tourisme et des Sports de la Nation et la Municipalité de Pinamar qui ont permis à l’événement de se dérouler de manière responsable.

Comme on a pu le voir dans les mannequins, la tendance de cet été en matière de maquillage continue d’être la Glow avec des peaux lumineuses et des vagues détendues sont un classique dans ses cheveux et des tresses ont également été ajoutées pour compléter les looks. La coiffure était en charge des coiffeurs Vip et de Sir Fausto pour les hommes. En dialogue avec son représentant, il a déclaré: «ce que nous proposons est une expérience, pas seulement le soin de l’esthétique, lorsque nos clients s’approchent, ils peuvent profiter du shaker tout en se coupant les cheveux ou en retouchant la barbe et en même temps nous leur proposons des accessoires Le cuir argentin que nous considérons complète l’esthétique de l’homme qui vient à Sir Fausto. En même temps, Biferdil est celui qui s’occupe des cheveux des mannequins et a donné à chacun un kit pour les restaurer et les garder en bonne santé toute l’année ».

La clôture était en charge du designer Benito Fernandez

Le designer Benito Fernandez était le responsable de la clôture de l’événement et nous a dit que comme pour tout le monde c’était une année très spéciale où il a dû se réinventer et en même temps s’adapter à la situation, mais il a eu l’opportunité d’ouvrir un nouveau magasin et de faire en sorte que ses enfants le rejoignent pour travailler avec lui.

Disquette Tesouro était le responsable du spectacle musical Et depuis qu’elle a fait ses débuts en tant que chanteuse l’année dernière, elle est montée sur les podiums non seulement pour montrer les dernières tendances de cet été 2021, mais aussi il a chanté sa première chanson “Eye for an Eye” et il nous a dit qu’il sortira bientôt sa troisième chanson thème.

Le iMaire d’Escobar Ariel SujarchukIl a également participé au défilé Pinamar Moda Look, alors qu’il était sur la côte en vacances avec ses enfants pour voir sa petite amie, Maca Lemos, qui a eu une participation exceptionnelle à l’événement et a apprécié l’événement comme tant d’autres invités. Consulté par ce moyen, il a déclaré: «C’est très bien qu’il y ait des événements en été, avec des protocoles de santé, car les artistes et les professionnels ont besoin de travailler et le public a besoin de se détendre. Si nous maintenons la conscience sociale, nous pourrons continuer ces activités “.

Ariel Sujarchuk avec le mannequin Macarena Lemos qui a participé à plusieurs passes du Pinamar Moda Look 2021

La conduite de la parade mythique était en charge de Soledad Villareal et Horacio Cabak, et sur le podium, les modèles ont été vus Soledad Solaro, Alejandra Maglietti, Sofía Macaggi, Barby Franco, Sofía Jujuy, Delfina Bosco, Macarena Lemos, Henan Drago, Nacho Guerra, Tomas Fricher et Carolina Haldemann, tant d’autres qui ont voyagé de Buenos Aires et d’autres qui sont en vacances sur la côte argentine.

En parlant à certains d’entre eux Ils ont exprimé leur joie de pouvoir se revoir et de travailler après une année très spéciale. C’est un événement qui emploie beaucoup de monde et dans les coulisses il y avait un climat de joie et beaucoup d’attente et de bons présages pour cette 2021.

Entretien avec Soledad Villareal et Sofía Jiménez – Pinamar Moda Look 2021

L’hôte de l’événement Sole Villareal, Il a déclaré: “Je dirige le défilé depuis 15 ans et c’est un plaisir d’être à nouveau avec Horacio Cabak”.

Le modèle et le pilote Sofia «Jujuy» Jimenez Il a déclaré: “après cette année spéciale, je suis très heureux de me retrouver au Pinamar Moda Look”.

Entretien avec Alejandra Maglietti – Pinamar Moda Look 2021

Pour sa part, Alejandra Maglietti compté son projets pour cette 2021: “Je suis toujours à la radio, à La Nación + et à Bendita et bien d’autres choses arrivent.”

Le modèle Macarena lemos fait une réflexion et dit: «cette dernière année nous a amenés à nous réinventer et à faire d’autres choses mais pour l’instant je pense pour rester ferme sur les podiums ».

Entretien avec Macarena Lemos – Pinamar Moda Look 2021

L’organisateur du Pinamar Moda Look, Guillermo «Willy» Azar, heureux d’avoir pu réaliser cette nouvelle édition, a déclaré: «en prenant soin de nous, les choses peuvent être faites ».

Entretien avec Guillermo Azar, producteur général de l’événement – Pinamar Moda Look 2021

Le mannequin et danseur, Sofia macaggi Il a parlé à Infobae de son projet personnel et a déclaré: “ma ligne de maquillage me représente et a des prix locaux.”

Entretien avec Sofía Macaggi – Pinamar Moda Look 2021

Florence Tesouro, heureuse pour son nouveau projet de chanteuse, elle a annoncé: “cette année je lance ma troisième chanson et j’ai des propositions pour être à la télévision.”

Entretien avec Floppy Tesouro – Pinamar Moda Look 2021

Enfin, qui était en charge de la fermeture du Pinamar Moda Look, le designer, Benito Fernandez Il a dit: Cette année, nous avons ouvert un nouveau magasin et mes enfants m’ont rejoint pour travailler.

Entretien avec Benito Fernández – Pinamar Moda Look 2021

Pour ceux qui veulent voir le défilé avec les tendances de la mode et de la chaussure, ils pourront le voir ensuite Samedi 16 par Infobae et le dimanche 24 janvier à 23 h sur Channel 9.

Par Rocio Vivas. Sur instagram: @rociovivas

