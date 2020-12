Le mannequin de 37 ans a assuré que le communicateur était un homme séduisant à cause de sa façon de penser (Photo: Twitter @brozoxmiswebs)

La controversée Celia Lora continue de surprendre ses fans avec des confessions inattendues de sa vie intime, et cette fois, elle a révélé qui est l’homme qui provoque ses soupirs et qu’elle a défini comme son véritable amour.. Il s’agit de Víctor Trujillo, le communicateur derrière le rôle du clown Brozo qui suscite l’admiration du camarade de jeu mexicain. C’est lors d’une conversation avec l’animateur Yordi Rosado sur sa chaîne YouTube où la fille d’Alex Lora a avoué son amour:

“Et il le sait. Je l’aime depuis que je suis enfant, depuis que je l’ai rencontré, bébé, à partir de là je suis tombée amoureuse de lui. Je lui ai déjà dit, il n’était plus marié quand je l’ai fait»Il a exprimé à propos de l’humoriste de 59 ans, connu pour sa position de« coup d’État »contre le gouvernement López Obrador.

“Rien ne s’est jamais produit entre nous et je ne pense pas que rien ne se passe jamais. Et c’est un ami de mes parents, pas des mamans », a déclaré l’actrice de films pour adultes au chauffeur de 49 ans. De plus, il a souligné: «Et je l’ai connu très jeune. C’est l’homme le plus intelligent que je connaisse, il est très intellectuel, il me rend très intéressant et j’aime ça plus que n’importe quel connard, le physique se termine, toujours. Mais je l’aime à tous points de vue “

De plus, Lora a déclaré qu’avec le clown controversé, Micheal Jordan et “Kylo Ren” (Adam Driver) sont des hommes qu’elle aime beaucoup et ont profité de l’espace pour préciser qu’elle n’est ni bisexuelle ni lesbienne, notant qu’elle ne s’intéresse que sentimentalement aux hommes. La camarade de jeu mexicaine a un profil sur la plate-forme OnlyFans où elle est devenue très rapidement populaire, devenant l’un des chouchous du public adulte de contenu domestique.

La confession de son admiration pour Víctor Trujillo intervient dans un moment médiatique, et c’est que le communicateur, habillé comme son personnage, a provoqué la controverse après avoir insulté Andrés Manuel López Obrador en l’appelant “putain de président”. C’est lors de la diffusion de son programme TeneBrozo sur la plateforme LatinUs, où, avec un monologue, il a présenté une série de “récompenses” accompagnées des moneros Alarcón, Chavo del Toro et Pacasso.

Dans la dynamique appelée Golden Geese au plus 4Q du 4Q, le clown a exprimé: “Soyons clairs: en tant que gouvernement, la pandémie était très importante pour eux, et le vaccin sera probablement énorme. En ce moment (…) le plus important pour l’humanité ces dernières décennies, il ne va pas vous arriver de jouer avec le désespoir du peuple. Rappelez-vous, Andrés: vous n’êtes pas un dieu, vous êtes un putain de président qui soit nous sert ou ne sert pas nos mères », a déclaré le communicateur dans une vidéo mise en ligne sur YouTube le 11 décembre.

Ces déclarations ont déclenché une vague de critiques pour et contre, alors que certains internautes ont souligné leur position “critique” à l’égard du gouvernement Lopez Obrador, tandis que beaucoup d’autres ont rejeté leur travail comme un tapotement politique et leur vision “biaisée” contre la soi-disant Quatrième transformation.

Il y a quelques semaines, Trujillo et Carlos Loret de Mola, qui est également en charge de la plateforme LatinUs ont été durement critiqués après la fermeture de la Plaza de la Liberación de Guadalajara afin que les présentateurs puissent enregistrer contenu de ce projet.

Les accusations portaient sur le fait que l’enregistrement a eu lieu à l’époque où le gouvernement Enrique Alfaro a mis en œuvre le soi-disant “bouton d’urgence” qui implique le renforcement des mesures pour réduire la propagation du COVID-19, et leur attitude de soumission a été critiquée. concernant le gouverneur de ladite entité.

