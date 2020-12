Bozizé dissipe les doutes et déclare son soutien à la coalition qui entend renverser le président Touadéra

MADRID, 27 ANS (EUROPA PRESS)

La plupart des bureaux de vote ont ouvert ce dimanche avec une heure de retard en République centrafricaine, dont la capitale, Bangui, a été le théâtre de fusillades sporadiques au cours de la nuit précédant une élection que le président du pays, Faustin-Archange Touadéra, il a décidé de mener malgré tout malgré la menace lancée par une coalition de groupes armés visant la ville avec l’intention de le renverser.

En effet, l’ancien président François Bozizé, considéré comme le cerveau de cette initiative, a comparu ce dimanche devant la population dans un message Internet pour leur demander de ne pas se rendre aux urnes. De plus: Bozizé, dont la candidature a été rejetée en raison d’irrégularités, a clarifié sa position jusqu’ici ambiguë de la ville de Sango et a publiquement apporté son soutien à la rébellion armée, la Coalition des patriotes pour le changement.

“Je soutiens le PCC. La paix ne peut revenir en République centrafricaine que par l’intermédiaire du PCC”, a-t-il assuré dans le message de neuf minutes, repris par les médias Centrafrique et vérifié par Radio France International.

En réponse, le groupe G5 +, une alliance de pays et d’institutions alliés au gouvernement centrafricain (États-Unis, France, Russie, Union africaine, Union européenne, Banque mondiale, la mission des Nations Unies (MINUSCA) et la Communauté des États de l’Afrique centrale) “dénoncent les mesures prises par la coalition, en coordination avec M. François Bozizé, pour empêcher la tenue d’élections pacifiques” en République centrafricaine.

Le groupe réitère également ses condoléances pour l’un des incidents les plus graves enregistrés à la veille de ces élections: deux attentats survenus cette semaine contre la mission de maintien de la paix de l’ONU dans le pays, l’un dans la ville de Dékoa, dans la préfecture de Kémo. -le sud du pays-, et un autre à Bakouma, dans la préfecture de Mbomou -le sud-est-, ce qui a entraîné la mort de trois «casques bleus» burundais.

La population de la capitale, malgré tout, reste déterminée à voter, profitant du calme qui règne ce matin après une nuit de tension.

“Nous voulons voter parce que nous voulons la paix et mettre fin aux rébellions”, a expliqué une femme dans la ligne de vote à Radio France Internationale. “Je suis calme”, ​​a ajouté un autre électeur, “et je sais que tout va bien se passer à Bangui, mais je suis inquiet pour mes frères dans le reste du pays”. Une partie de sa famille est à Moba et ils lui ont expliqué au téléphone que des groupes armés avaient menacé de mort plusieurs villes s’ils décidaient de voter.

Le président actuel a rejeté toutes les demandes de report des élections et a insisté sur la nécessité de maintenir la date fixée, tandis que la Mission intégrée unidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation en RCA (MINUSCA) a renforcé ses opérations et la France a autorisé la survol de combattants à la demande de l’ONU et de Touadéra.

L’appel aux urnes pour les femmes présidentielles et parlementaires se déroule dans un contexte où résonne la crise qui s’est ouverte en RCA depuis fin 2012 et même depuis la guerre civile de 2007, à l’épicentre de tensions avec des hauts et des bas depuis plus de un de chaque.