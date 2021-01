Cepillín a critiqué Yuri pour se moquer des allergies causées par un vaccin COVID-19 à un médecin (Photo: Instagram @farandulaeyf)

Ricardo González Gutiérrez, Cepillín, rien n’a été sauvé en critiquant le chanteur Yuri, après avoir mis en ligne une vidéo sur les réseaux sociaux où il se moque de ce qui pourrait lui arriver s’il avait une réaction allergique au vaccin COVID-19.

Plus précisément, la moquerie de Yuri est basée sur les conséquences que ledit produit a causé à Karla Cecilia, une interniste de 37 ans qui a commencé à présenter des problèmes après avoir été vaccinée pour être du personnel médical de première main qui s’occupe des patients. patients atteints de la maladie. Il aurait souffert de crises d’encéphalomyélite dans le cadre d’une réaction allergique au vaccin Pfizer.

Et est-ce que Yuri a décidé de faire une blague connexe où il a prétendu apparaître dans une séance photo et avoir des spasmes et des convulsions au milieu de la séance, tandis que le photographe met les photos en pause et le regarde avec étonnement. Compte tenu de cela, Cepillín a déclaré que Yuri ne doit pas se moquer de ces types de situations car elles peuvent finir par semer la confusion dans la population et générer une panique générale à propos du vaccin et inciter moins de personnes à vouloir l’utiliser:

C’est de très mauvais goût, il ne faut pas tricher avec quelque chose pour lequel beaucoup de gens sont morts (…) mais je reviens sur la même chose, une femme qui a déjà 40 ans à travailler pour le public l’a inventée et moi en tant que partenaire, en tant qu’artiste , Je le prends comme quelque chose de très mauvais goût.

“Parfois je fais semblant d’être normal, mais je m’ennuie Et je le referai” dit-il dans le commentaire de la publication (Vidéo: Instagram de Yuri)

Le comédien a assuré qu’il connaissait Yuri et qu’il n’avait aucune mauvaise intention derrière cette interprétation, cependant, le sujet de COVID-19 est quelque chose qui doit être abordé avec beaucoup de délicatesse et de sérieux, puisqu’il s’agit d’un sujet pour lequel de nombreuses personnes sont décédées et qui peut conduire les personnes à ressentir une gêne due à ces interprétations:

Yuri est très joueuse, pour moi, c’est la meilleure star du Mexique, et je lui pardonne. S’il l’a fait, je ne pense pas qu’il l’a fait par mal. Si nous analysons la vérité, c’est qu’un seul patient parmi ceux qui ont été injectés a eu une légère réaction (allergie au vaccin)

Cepillín a assuré que, malgré ces cas d’allergie au vaccin, il est très excité qu’il soit déjà disponible et étudie quand il pourrait subir la demande, car il est une personne qui fait partie du groupe risque élevé d’avoir plus de 60 ans. Et il a assuré qu’à l’heure indiquée, il serait en dehors des centres d’application, faisant la queue pour que sa dose puisse être appliquée:

La vérité est que je ne sais pas si ce sera à Monterrey ou à Toluca, j’habite à Toluca, mais au moment où on me dit que je ferai la queue dès l’aube, j’attends que les millions de vaccins arrivent, de partout mais ils arrivent déjà

L’administration du vaccin au personnel de santé se poursuit et sans complications majeures ni rapports d’allergies graves sauf dans quelques cas (Photo: REUTERS / Daniel Becerril)

Dans le cas mentionné par Cepillín dans lequel il a parlé de réactions au vaccin, malheureusement, il y a eu plus de cas dans lesquels le vaccin a provoqué une réaction allergique, bien que la plupart d’entre eux n’aient pas nécessité de soins médicaux spécialisés, et dans d’autres, ils se sont produits comme une réaction de faible niveau ou ont été identifiés avec des inconforts classiques liés aux applications vaccinales.

Les réactions les plus courantes au vaccin Pfizer / BioNTech contre COVID-19 ont été douleur au point d’injection (84,1%), fatigue (62,9%), céphalées (55,1%), douleurs musculaires (38,3%), rhumes (31,9%), douleurs articulaires (23,6%) et fièvre (14,2 %). La plupart des effets indésirables étaient modérés et ont disparu avec le temps.

