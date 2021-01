Plusieurs contribuables utilisant des services de préparation de déclarations de revenus, tels que H&R Block et TurboTax, affirment que leurs deuxièmes paiements d’aide ont été envoyés au mauvais compte bancaire, ce qui les oblige à attendre plus longtemps pour leur argent.

Miamimundo / telemundo51

L’IRS et le département du Trésor ont commencé à émettre des paiements d’impact économique la semaine dernière. Le paiement est de 600 $ pour chaque adulte admissible et personne à charge pour les personnes qui gagnent jusqu’à 75 000 $, ou 150 000 $ pour les couples mariés déclarant conjointement. Ceux qui gagnent plus que cela ont droit à un paiement réduit.

L’IRS a déclaré que les paiements par dépôt direct prendraient plusieurs jours pour être affichés sur des comptes individuels, mais que les fonds étaient largement disponibles lundi. Certains paiements sont également effectués par chèque papier ou carte de débit au cours du mois de janvier.

Les contribuables peuvent utiliser l’outil Obtenir mon paiement sur le site Web de l’IRS pour connaître l’état de leur paiement. Cependant, de nombreuses personnes ont déclaré avoir vérifié le site de l’IRS et constaté que leurs paiements avaient été envoyés à un compte qu’ils ne reconnaissaient pas.

Samantha Smith de Dallas a déclaré qu’elle avait reçu son paiement d’aide de 1 200 $ au printemps par dépôt direct sans problème. Mais son paiement pour cette ronde d’aide financière est allé à un compte qu’il n’a pas reconnu.

Vous avez contacté ImpôtRapide, qui a préparé votre dernière déclaration de revenus, et ils vous ont dit que si vous aviez payé vos frais de préparation de déclarations avec le remboursement dû, plutôt que de le payer d’avance, le deuxième paiement aurait pu être envoyé à une banque ImpôtRapide.

Plusieurs autres contribuables qui ont payé leurs frais de la même manière ont également signalé des retards.

Smith, qui a été licenciée en octobre, avait prévu d’utiliser l’argent pour payer le loyer et est frustrée que ses mains soient liées jusqu’à ce que l’argent arrive. «J’adorerais cet argent», dit-il. “C’est impératif”.

Il n’y a pas de mesure exacte pour le moment du nombre de contribuables touchés. L’IRS n’a pas publié mardi de commentaire sur l’étendue ou la cause du problème.

TurboTax a déclaré que l’IRS est la «seule partie ayant la capacité de déterminer l’admissibilité et de distribuer des paiements de relance» et que, conformément à la loi, l’institution financière doit retourner le paiement à l’IRS si un compte n’est plus actif.

«Nous savons à quel point ces fonds sont importants pour tant d’Américains et que tout le monde est impatient de récupérer son argent», a déclaré la porte-parole de l’entreprise, Ashley McMahon. “Nous nous associons à l’IRS pour aider les contribuables à être payés le plus rapidement possible.”

H&R Block a déclaré qu’il “comprend que les contrôles de relance sont d’une importance vitale pour des millions d’Américains” et a déclaré que si le site Web IRS Get My Payment affiche un numéro de compte qu’un client ne reconnaît pas, alors ses agents du service clientèle ils sont prêts à vous aider par téléphone ou en ligne. .

L’IRS a déclaré que les personnes éligibles ne nécessitent aucune action pour recevoir ce deuxième paiement. Les paiements sont automatiques et les particuliers ne doivent pas contacter leurs institutions financières ou l’IRS pour poser des questions sur le moment du paiement.